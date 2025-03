Vicente Moreno: "Estamos centrados en preparar el partido con la gente que tenemos"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CA Osasuna, Vicente Moreno, dejó claro que el equipo navarro está centrado "en preparar el partido" de este jueves contra el FC Barcelona, aplazado hace unas semanas, "con la gente" que tiene disponible porque, de haber podido, hubieran "elegido otra fecha", porque ahora pierden jugadores, pero no ocuparán "más energía en ello".

"Si hubiéramos podido, hubiéramos elegido otra fecha; pero como no puede ser, no ocupamos más energía en ello. Estamos centrados en preparar el partido con la gente que tenemos. Es verdad que el hecho de jugar mañana hace que pierdas una serie de jugadores pero no pensamos en los que perdemos sino en los que vamos a tener", dijo el técnico valenciano en la rueda de prensa previa al encuentro de este jueves ante el FC Barcelona.

Este partido, programado para el pasado sábado 8 de marzo, se tuvo que aplazar por el fallecimiento ese mismo día del doctor del primer equipo blaugrana, Carles Miñarro. Casi 20 días después, para Moreno no ha cambiado demasiado el plantemiento de este "reto", por lo que "en aspectos generales pueden servir" el que hizo en su momento.

"Cada momento hace que el escenario y las circunstancias sean diferentes. Nunca hay dos partidos iguales. Dentro de un partido nunca hay dos jugadas iguales, siempre hay algo que cambia y este no va a ser menos", puntualizó. "Tenemos las ideas claras respecto a lo que queremos hacer", expuso poniendo en valor los resultados cosechados por el conjunto de Hansi Flick en LaLiga EA Sports.

Preguntado por los onces, el técnico del equipo navarro explicó que busca "poner el mejor posible para ganar el partido". "En cuanto a Boyomo, primero vamos a ver si llega, que tampoco lo sabemos al cien por cien, porque tiene que hacer escalas. No voy a dar pistas. Mañana haremos recuento de lo que tenemos y acabaremos de decidir", comentó.

"Aún haciendo un buen partido, estás ante la posibilidad de ganar, empatar o perder. Otras veces no sale todo lo bien que quieres y sigues estando en la posibilidad de ganar, empatar o perder. Nosotros cuando no hemos estado bien no hemos sacado provecho y muchas de las veces que hemos estado bien, tampoco le hemos sacado provecho. Por eso viene el no haber ganado partidos en las últimas semanas", dijo.

Osasuna afronta una semana intensa de competición liguera viajando a Barcelona y el domingo visitando San Mamés para medirse al Athletic Club, "dos partidazos que hay que disfrutarlos y jugarlos bien". "Tiene dificultad jugar contra un equipo que se está jugando ser campeón de Liga y otro que está luchando por estar en Champions. Son dos partidos difíciles que necesitan que saques lo mejor de ti mismo y ese es el reto que tenemos", apuntó.

"Cuando pase este fin de semana entraremos en esos 10 últimos partidos en los que hay 30 puntos en juego. Lo que hagamos a partir de ahora en adelante marcará el devenir del equipo. Sobre todo en los últimos cinco es donde se juegan las cosas. Vamos a intentar hacer un buen partido para poder sumar y poder entrar de la mejor manera posible en esos 10 últimos partidos, que es cuando se consiguen, o se dejan de conseguir, las cosas", señaló.