Víctor Font: "Hoy la herencia de Laporta es peor que la de Bartomeu"

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona y líder de 'Sí al Futur' Víctor Font ha asegurado este martes que la herencia que pueda dejar el presidente blaugrana, Joan Laporta, será peor que la que se encontró del anterior mandatario Josep Maria Bartomeu si no cambian ya las cosas, por lo que insiste en un cambio urgente en la dirección del club y asegura que está listo para tomar las riendas.

Una vez que el FC Barcelona dio a conocer las cuentas del cierre del pasado ejercicio económico (temporada 2023/24), con unos beneficios ordinarios de 12 millones de euros pero con un resultado neto de 91 millones negativos, Víctor Font compareció para dar su versión: "Con estas cuentas, hoy la herencia de Laporta es peor que la de Bartomeu".

"Explicaré la realidad en base a los números y realidades objetivas. Haremos un análisis de dónde estamos y también una proyección de futuro. Seguimos viendo los mismos 'tics' que en el ultimo mandato de Bartomeu, como la incapacidad de gestión y el engaño, porque el relato que vende el club es un relato falso", apuntó Font.

De hecho el excandidato, que se presentará a los siguientes comicios previstos para 2026, fue tajante. "Ríete de la herencia de Bartomeu con la herencia de Laporta... Cuidado con la herencia de Laporta. Si no reconocemos esta mala realidad tenemos un grave riesgo de que los vengan después hereden una situación patrimonial tan nefasta y negativa como la que heredó Laporta tras el nefasto mandato de Bartomeu", lamentó.

Y tampoco ve claro el futuro inmediato de la entidad, pese a que el club prevé repetir un cierre del ejercicio con un resultado ordinario positivo de 5 millones de euros. "Nos preocupa el futuro porque si miramos el presupuesto del año que viene, no vemos luz al final del túnel sino que el ejercicio seria peor que el de este año. Y teniendo en cuenta que no se ha cumplido ningún presupuesto en este mandato y siempre ha sido peor... Si no reformulan cuentas, el año que viene volverá a haber pérdidas significativas", auguró.

"O cambiamos la manera de gestionar el club, y estamos cargados de razones con estos números, o no lo conseguiremos. Necesitamos generar beneficios para tener 'fair play' y poder ir a fichar a Haaland. Si no se hacen los deberes, será imposible. Si yo fuera compromisario, votaría no a estos números pero no para ir contra Laporta sino porque el mínimo exigible es que las cuentas reflejen la realidad. Queremos trabajar ya para que la herencia de Laporta no sea peor que la de Bartomeu", apuntó el líder de 'Sí al Futur'.

Como resumen y para explicar mejor la compleja situación económica, Víctor Font volvió a comparar el club con una familia. "En los últimos 4 años hemos gastado 1041 millones de euros más respecto a lo ingresado. Esas son las pérdidas acumuladas. Esta familia lleva años gastando más de lo que ingresa. Siempre nos hablan de la herencia (de las Juntas de Bartomeu y Rosell), y una parte es así -parte de contratos elevados y diferidos-- pero una parte importante es la gestión de esta Junta Directiva", apuntó.

"Los ingresos están por ahí o incluso por debajo de donde estaban en 2018-2019. Esta familia que gasta más de lo que ingresa, ¿qué debe hacer? Tirar de la tarjeta de crédito, como primera opción. Llegamos con una tarjeta ya saturada, en el límite, con 1.150 millones de deuda. Ahora estamos en 1.302 millones de euros, sin contar el Espai Barça, con 152 millones más de deuda ordinaria. Estamos incumpliendo los Estatutos del club, porque la deuda limpia (deuda total de 2.484 millones de euros) no puede superar dos veces el EBITDA generada", aseguró.

Según Font, el club tiene unas vendas de patrimonio de 1068 millones de euros, que incluyen la venta del 25% de los derechos televisivos de LaLiga durante 25 años y la venda del 49% de Barça Studios por 401 millones de euros. "El auditor dice no creer esos 401 millones de euros de la operación, del 'pufo', de la venta de Barça Studios. Porque es la venta ficticia más grande de la historia del fútbol. Encontraron amigos que hicieron ver que lo compraban para luego revenderlo a otros y ganar tiempo", aportó sobre esa venta de parte de las acciones de Barça Studios, la plataforma de explotación audiovisual del club.

Por ello, el excandidato pide transparencia máxima. "Tenemos que asegurar que la gestión del club es coherente con el modelo de propiedad. Es imprescindible que haya transparencia máxima. Si se nos explicara todo no se tendrían que hacer hipótesis ni habría discrepancias ni actos de fe", manifestó.

Y tampoco tiene nada claro que con el regreso al nuevo Spotify Camp Nou llegue el dinero fácil. "Con la financiación del Espai Barça, el club tendrá que pagar para devolver la deuda y no podrá crecer tanto a nivel de ingresos como el Real Madrid, que con su nuevo estadio podrá comprar un Mbappé cada año si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo y crecemos por otras vías. Porque el Real Madrid tendrá una mejora del estadio que el Barça no tendrá, porque tiene que devolver la deuda. No hagamos proclamas falsas de que el nuevo estadio es la panacea", argumentó.

"Hace falta un cambio urgente. Hay que pasar página del régimen del 2003. Hay que profesionalizar el club y no es ir contra un presidente concreto, no hay nada personal. Todos los que compartimos diagnóstico y tenemos recursos y tiempo para servir al club de nuestra vida, tenemos que ir todos juntos. Trabajo para aglutinar a cuanto más barcelonismo, mejor", comentó, con la intención de poder aunar fuerzas con otras plataforma opositoras como 'Som un clam', que saldrá a escena este mismo jueves.

"La moción de censura solo debería activarse si se cruzan líneas rojos. Y puede empezar a haber líneas rojas. Hay que poner los intereses del club por delante pero no descarto nada. Nuestro interés es el del club, como lo era cuando éramos el enemigo número 1 de Bartomeu. Y estamos preparadísimos para gobernar el club", concluyó Font.