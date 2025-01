Víctor Font pide explicaciones a Laporta por la "posible pérdida" de Dani Olmo

Archivo - Víctor Font, ex candidato a la presidencia del FC Barcelona

Archivo - Víctor Font, ex candidato a la presidencia del FC Barcelona - SI AL FUTUR - Archivo

El líder de 'Sí al Futur' señala una "gestión llena de improvisaciones y falta absoluta de profesionalidad"

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) - El excandidato a la presidencia del FC Barcelona y líder de 'Sí al Futur' Víctor Font valoró la "gravedad de los hechos relacionados con la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor" y pidió explicaciones al presidente del club, Joan Laporta, al tiempo que confió en que finalmente el equipo azulgrana no pierda al delantero.

"Compartimos la preocupación de todos los culés por las nefastas consecuencias deportivas, económicas e institucionales de este caso. El resultado es la posible pérdida de un jugador que hace cuatro meses incorporamos por 55 millones de euros y que ahora vemos que puede irse por culpa de una gestión llena de improvisaciones y falta absoluta de profesionalidad", dice en un comunicado.

Desde 'Sí al Futur' confían en que el Barça arregle una situación dramática con respecto al fichaje estrella del pasado verano, pero consideran "intolerable que el máximo dirigente del Barça actúe de esta forma y ofrezca esta imagen". "Por eso exigimos a la directiva y al presidente Joan Laporta que den inmediatamente todas las explicaciones necesarias para detallar qué actuaciones han tomado y cuáles serán las consecuencias", apunta.

"Queremos saber el motivo de fichar a un jugador tan valioso sabiendo que excedíamos el Fair Play si, tal y como se ha demostrado, no teníamos ningún plan para resolver la situación. Queremos saber el motivo de ir a los juzgados si sabíamos que no tenía ningún recorrido, como queda acreditado en las resoluciones que han dictado los jueces. Qué acciones está llevando a cabo el club a partir de ahora para evitar la pérdida de Olmo y Pau Víctor. Queremos transparencia sobre la operación de venta de asientos VIP del Camp Nou. Queremos mantener la esperanza de que no perderemos un jugador sólo cuatro meses después de ficharlo por 55 millones de euros", añade el comunicado.

Por otro lado, Font apunta que espera un "tiempo prudencial para escuchar las explicaciones del presidente y ver los movimientos inmediatos del club". "Pero estamos atentos y vigilantes. No nos quedaremos de brazos cruzados ante la dilapidación de recursos y prestigio del club, y de las consecuencias deportivas que esto tiene. El Barça y sus socios merecemos acabar con las malas praxis y volver a sentirnos orgullosos de lo que somos: mucho más que un club", termina.