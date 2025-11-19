El Villarreal-Barcelona se jugará el domingo 21 de diciembre en La Cerámica

Archivo - El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal durante el último partido disputado entre los azulgranas y el Villarreal en el Estadio de La Cerámica. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encuentro entre Villarreal y FC Barcelona de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que en un principio se iba a disputar en Miami, se jugará el próximo domingo 21 de diciembre a las 16.15 horas en el estadio de La Cerámica, mientras que el Real Madrid cerrará el año 2025 en el Santiago Bernabéu ante el Sevilla el sábado 20 de diciembre a las 21.00 horas.

LaLiga ha publicado este miércoles los horarios de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, última del año 2025, en la que destaca la visita del FC Barcelona a La Cerámica, el Real Madrid-Sevilla y el Girona-Atlético de Madrid, que se jugará en Montilivi el domingo 21 de diciembre a las 14.00 horas.

Una jornada que abrirá el viernes 19 de diciembre el Valencia-Mallorca en Mestalla (21.00 horas) y que cerrarán el lunes 22 de diciembre en San Mames el Athletic Club y el Espanyol (21.00 horas). También destaca el enfrentamiento entre Real Betis y Getafe del domingo en La Cartuja (21.00 horas), y el Levante-Real Sociedad del sábado a las 16.15 horas en el Ciutat de Valencia.

HORARIOS DE LA JORNADA 17 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 19.

Valencia - RCD Mallorca21.00 horas.

Sábado 20.

Real Oviedo - Celta 14.00 horas.

Levante - Real Sociedad16.15 horas.

Osasuna - Alavés 18.30 horas.

Real Madrid - Sevilla 21.00 horas.

Domingo 21.

Girona - At. Madrid 14.00 horas.

Villarreal - FC Barcelona 16.15 horas.

Elche - Rayo Vallecano 18.30 horas.

Real Betis - Getafe 21.00 horas.

Lunes 22.

Athletic Club - Espanyol 21.00 horas.