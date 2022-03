El Villarreal busca la 'zona Champions' y el Valencia no quiere pagar la resaca copera

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal intentará seguir con su buen momento de juego en su visita a Osasuna y seguir entre los firmes candidatos a jugar la Liga de Campeones el año que viene, mientras que un Valencia eufórico recibe a un necesitado Granada y el Espanyol y el Getafe vivirán un duelo directo por alejarse del descenso, en partidos correspondientes a la vigesimoséptima jornada de LaLiga Santander 2021-2022 que se disputan este sábado.

La actividad sabatina se abrirá a las 14.00 horas en El Sadar donde se verán las caras el CA Osasuna, undécimo clasificado, y el Villarreal, séptimo, en un partido donde ambos necesitan los tres puntos para sus diferentes objetivos.

El conjunto 'rojillo' está inmerso en un duro tramo de calendario con encuentros ante rivales de la parte alta y que como el castellonense luchan por jugar la próxima edición de la Liga de Campeones. Tras caer ante el Atlético de Madrid (0-3) y ante la Real Sociedad (1-0), tratará de volver a la senda de la victoria para llegar menos urgido a la visita de la próxima jornada al Camp Nou.

Pese a estas dos derrotas consecutivas, en las que tampoco fue capaz de marcar, el equipo que entrena Jagoba Arrasate suma 32 puntos y todavía tiene un buen colchón de once puntos con la zona de descenso, pero tampoco se puede relajar con lo que se le avecina e buscará tres puntos en su estadio, donde esta temporada sólo ha ganado dos partidos y donde más débil se está mostrando a nivel defensivo.

Y esto lo espera aprovechar un Villarreal que llega a Pamplona en un buen momento de juego y mostrando un gran nivel ofensivo que le ha colocado como el tercer mejor equipo en ataque del campeonato con 47 goles anotados, con nueve en sus dos últimos partidos ligueros ante Granada (1-4) y Espanyol (5-1) y pese a no tener a su mejor goleador, Gerard Moreno.

El 'Submarino Amarillo' está con 42 puntos y si saca los tres puntos como hizo en su última visita a El Sadar (1-3) igualará al FC Barcelona y el Atlético de Madrid y apretará aún más la batalla por la 'Champions' en la que están implicados ahora cinco equipos en un margen de cuatro puntos, además de tomarse la revancha de la derrota en la primera vuelta (1-2).

Arrasate no tiene bajas relevantes y podría apostar por ser algo más ofensivo con un 4-4-2 con el 'Chimy' Ávila y Kike García en punta. Emery no recupera todavía a Gerard Moreno y en su once no se esperan muchas novedades salvo en los laterales con las posibles entradas de Foyth y Pedraza.

EL GRANADA, A APROVECHAR LA RESACA COPERA VALENCIANISTA

Por su parte, a las 16.15 horas, Mestalla querrá alargar la fiesta del miércoles con el pase a la final de la Copa del Rey con una alegría más de un Valencia que quiere instalarse en una zona cómoda que le permita seguramente centrar todas sus energías en ganar el título el próximo 23 de abril.

De esa posible resaca copera tratará de aprovecharse un Granada que está en una mala dinámica y de nuevo con su entrenador Robert Moreno, cuestionado por su afición que vuelve a ver el peligro del descenso muy cerca.

En este sentido, el conjunto 'che' está algo más cómodo con 33 puntos y tiene claro que encadenar una segunda victoria consecutiva tras ganar la pasada semana en Palma le daría mucho margen, aunque le seguiría dejando lejos de objetivos más ambiciosos que ya descartó José Bordalás hace unas semanas.

El técnico alicantino tendrá que decidir si realiza muchas rotaciones debido al esfuerzo para dejar fuera al Athletic Club y buscar una victoria en casa en Liga que se le resiste desde el pasado 11 de diciembre (2-1 al Elche).

José Luis Gayà y Correia son bajas por lesión, Omar Alderete por sanción, y Gabriel Paulista es duda. Comert y Guillamón son las opciones para la zaga y Maxi Gómez podría volver a la titularidad, al igual que . Jaume Doménech si Mamardashvili no se recupera de una inoportuna amigdalitis.

Por su parte, el Granada llega con más urgencias a esta visita, aunque pase lo que pase sabe que no dormirá en puestos de descenso porque aún tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Cádiz y el Alavés. Sin embargo, sus sensaciones son actualmente malas y todavía no ha sido capaz de ganar en este 2022 y sólo ha sumado tres de los 24 puntos en juego, con cuatro goles únicamente anotados.

A domicilio sólo ha sido capaz de ganar en el Ciutat de València el 1 de noviembre y para buscar una victoria balsámica Robert Moreno tendrá la baja por sanción de Domingos Duarte y la de Maxime Gonalons por lesión. Víctor Díaz sería el sustituto del portugués en la defensa de tres centrales.

ESPANYOL-GETAFE, DUELO DE SENSACIONES

Finalmente, a las 18.30 horas, en el RCDE Stadium habrá un duelo directo entre un alicaído y 'tocado' RCD Espanyol y un Getafe que trata de alejarse de la zona peligrosa y que da sensación de estar algo más sólido.

El 2022 tampoco le está siendo muy amable al conjunto catalán, que es otro de los equipos que aún no ha podido saborear tres puntos y que afrontará esta cita después de ser zarandeado en el Estadio de la Cerámica por Yéremi Pino (5-1).

Tres puntos de 21 posibles en estos dos primeros meses de competición que han impedido que los de Vicente Moreno puedan estar todavía tranquilos sobre el descenso, aunque con 29 puntos, el margen todavía es algo amplio, pero el objetivo es volver a la senda de la victoria y volver a recuperar la fortaleza de antaño en casa.

Enfrente un Getafe que precisamente sumó su primera victoria del año ante los blanquiazules y que se ha frenado un tanto en su escalada desde la zona baja tras encadenar tres jornadas consecutivas sin ganar. Pese a ello, empatar a dos la pasada jornada ante el Alavés jugando con diez y yendo dos veces por debajo en el marcador demostró que su ánimo y confianza es bueno.

Agarrado al gran estado goleador de Enes Unal, que vivirá su duelo particular en esta faceta como Raúl de Tomás, el equipo de Quique Sánchez Flores espera por fin sumar su primera victoria a domicilio para sumar tres puntos que le permitirían superar a su rival en la tabla y seguir manteniendo a raya a Cádiz, Alavés y Levante.

Moreno recupera a Aleix Vidal, que podría ser la única novedad en su once, mientras que Sánchez Flores sí tendrá que modificarlo por las bajas por sanción de Jorge Cuenca, Damián Suárez y Carles Aleñá. Erick Cabaco, Juan Iglesias y Óscar Rodríguez se perfilan sus respectivos sustitutos.

--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 26 DE LALIGA SANTANDER.

Osasuna - Villarreal. Munuera Montero (C.Andaluz) 14.00.

Espanyol - Getafe. Cordero Vega (C.Cántabro) 16.15.

Valencia - Granada. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 18.30.

Real Madrid - Real Sociedad. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.