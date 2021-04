El Villarreal estará en semifinales y el Granada se despide con la cabeza alta

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal confirmó este jueves su clasificación para las semifinales de la Liga Europa después de volver a ganar al Dinamo Zagreb (2-1), mientras que el Granada dijo adiós a su andadura europea, la primera de su historia, tras caer con honor a manos del Manchester United, el gran favorito para alzarse con el título.

En el estadio de la Cerámica, el equipo de Unai Emery salió muy concentrado para no dar espacio a las dudas tras el 0-1 de la ida. El primero en mandar un aviso fue Samu Chukwueze, que disparó al palo a los 26 minutos. Precisamente fue el nigeriano el asistente del primer gol, a poco para el descanso, en una jugada que necesitó del videoarbitraje.

Chukwueze recepcionó un pase magnífico de Gerard Moreno y se la regaló a Paco Alcácer, que llevaba dos meses sin marcar, y el valenciano sólo tuvo que empujarla en la línea de gol. En el '43, el Villarreal ató por completo la eliminatoria con un el 2-0 y evitó cualquier problema en la segunda mitad pese al tanto de los croatas.

Gerard Moreno se hizo dueño del cuero en el corazón del área tras una buena jugada de Raúl Albiol y definió con mucha clase al palo más alejado. El 'submarino amarillo' fue a más y acabó cerrando un billete más que trabajado y más que merecido pese al gol del Dinamo a cuarto de hora para el 90 merced a Mislav Orsic.

No hubo más opciones para el equipo de Zagreb, aunque contó con una falta clarísima en la frontal del área que desperdició a pocos minutos para el final. El 2-1 no se movió y el Villareal confirmó su pase por un global de 3-1. Los castellonenses disputarán ante el Arsenal la tercera semifinal de su historia en la Liga Europa tras las de 2015-16 ante el Liverpool y la de 2020-11 ante el Oporto. En ambas cayó eliminado.

EL GRANADA SE QUEDA SIN SUEÑO

Por su parte, el Granada se despidió de la segunda competición continental tras una nueva derrota ante el Manchester United por idéntico resultado y con un mismo guión de partido que en el Nuevo Los Cármenes. De igual manera que los nazaríes no merecieron caer en la ida por dicha distancia, tampoco este jueves, donde recibieron un injusto castigo.

Los andaluces no tuvieron miedo al escenario, todo un 'teatro de los sueños' aunque fuese sin público, pero se vieron empequeñecidos cuando Edinson Cavani -a los siete minutos- se sacó una volea de la chistera para establecer el 1-0 y dejar la eliminatoria sin picante. El Granada necesitaba más que un milagro para poder inquietar a los 'diablos rojos'.

El partido se desarrolló con ocasiones para ambos equipos y los pupilos de Diego González buscaron el gol de la honra, la opción de no salir con derrota de Old Trafford. Pero no llegó ni tan siquiera en una buena jugada que remató Yangel Herrera y detuvo De Gea casi con el tiempo cumplido.

Fue entonces cuando Vallejo, en propia meta, firmó el 2-0 para el United en una acción que llevaba el nombre de Juan Mata. La derrota deja fuera a un Granada que dice adiós con un global de 4-0 pero con la cabeza bien alta en su primera experiencia en el 'Viejo Continente'.