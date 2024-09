El Villarreal examina su invicto en Palma, Sevilla y Getafe buscan estrenarse y Espanyol y Alaves miden su buen ánimo

El Alavés quiere confirmar su buen inicio ante un Espanyol al alza



MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF defenderá este sábado su condición de invicto en el Estadi Son Moix donde le espera un RCD Mallorca animado como el Deportivo Alavés y el RCD Espanyol, que se miden en Barcelona, mientras que el Sevilla FC y el Getafe CF se cruzan en busca de su primer triunfo, en partidos correspondientes a la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025.

Tras la disputa de las primeras cuatro jornadas del campeonato doméstico, el Villarreal es uno de los cuatro equipos junto al FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid que todavía no conoce la derrota e intentará mantener esta racha en la apertura de la jornada sabatina (14.00 horas) ante un Mallorca que se fue al parón con una sonrisa.

El conjunto bermellón estrenó su casillero de victorias imponiéndose 0-1 en Butarque al CD Leganés y dio aire al nuevo proyecto que encabeza Jagoba Arrasate, al que le estaba costando arrancar y que ahora tratará de no ceder más puntos en un feudo que quiere convertir un fortín para no pasar apuros en su objetivo de la permanencia.

El equipo castellonense, que afronta su segunda salida seguida, fue uno de los cinco equipos que ganó el año pasado en Son Moix, por 0-1 y ya con Marcelino García Toral en su banquillo. El técnico sigue buscando la solidez en el 'Submarino Amarillo' que, tras empatar en Mestalla (1-1), acumula una racha de ocho partidos sin perder en liga entre el final del año pasado y el inicio de este, aunque sólo en uno de ellos fue capaz de dejar su portería a cero, el mayor quebradero de cabeza para el asturiano.

Será un choque entre dos equipos que han empezado con distintas sensaciones a nivel ofensivo. Al Mallorca le está costando ver puerta y sólo lleva anotados dos tantos, lo contrario que un Villarreal que acumula nueve y que ha marcado en todos sus partidos dos o más goles, muestra del peligro que tiene en esa zona.

Arrasate podría hacer debutar a los dos últimos en llegar al club, Valery, en el lateral derecho por el lesionado Pablo Maffeo, y Chiquinho, mientras que Marcelino recupera a Alex Baena y a Eric Bailly, pero pierde para su ataque a Gerard Moreno.

EL ALAVÉS, A POR LA TERCERA, EL ESPANYOL, A POR LA SEGUNDA

Por su parte, otro equipo que ha empezado bien la temporada doméstica es el Deportivo Alavés, que suma siete puntos tras rehacerse a su derrota inicial ante el Celta y que buscará su tercera victoria seguida en su visita (16.15) a un RCD Espanyol que está también con buen ánimo.

El conjunto 'perico', recién ascendido, sumó por fin su primer triunfo liguero al batir en casa (2-1) al Rayo Vallecano y tratará de volver a dar una alegría a sus aficionados del RCDE Stadium ante otro teórico rival directo.

El equipo que dirige Manolo González, que antes de esa victoria salió airoso del Cívitas Metropolitano (0-0), parece ir acoplándose mejor a la nueva categoría, aunque enfrente tendrá a un Alavés que llega a Barcelona en buen momento.

Los 'babazorros' se marcharon al parón con cierta tranquilidad tras sus victorias en el Reale Arena ante la Real Sociedad (1-2) y en Mendizorrotza ante la UD Las Palmas (2-0) e intentará ahora un tercer éxito seguido, algo que ya logró la pasada campaña en un óptimo tramo final de campaña cuando ganó sin encajar a Atlético, Celta y Valencia.

Manolo González puede contar ya en defensa con Leandro Cabrera, que podría ser incluso titular ante la baja de Fernando Calero, y podría dar oportunidades a Álvaro Aguado o Irvin Cardona. Luis García sólo tiene la baja de Hugo Novoa y debe decidir entre Antonio Blanco, Stoichkov y Ander Guevara para dos puestos en el medio y entre Toni Martínez y Kike García como punta.

EL SEVILLA QUIERE APAGAR LAS ALARMAS

Finalmente, el Ramón Sánchez-Pizjuán (18.30) se verán las caras dos equipos ya necesitados tras el parón internacional como son el Sevilla y el Getafe, dos de los cinco equipos que todavía no han logrado ganar, aunque han dejado diferentes sensaciones.

Por tercera temporada seguida, el proyecto sevillista no ha arrancado del mejor modo posible y ya está instalado en la zona baja de la clasificación después de sumar únicamente dos de los 12 puntos en juego y mostrando problemas tanto atrás como arriba.

Xavi García-Pimienta sabe que en el club hispalense no hay demasiada paciencia y deberá encontrar soluciones y buen fútbol para cerrar esta 'herida' en su segundo encuentro seguido como local tras la derrota ante el Girona (0-2), que se unió a la sufrida también ante el Villarreal (1-2). Saúl Ñíguez, por sanción, y Loïc Badé, por lesión, no podrán ser de la partida en su once.

Por su parte, el Getafe tampoco conoce todavía lo que es el sabor de los tres puntos, pero en su caso, con un partido menos, el aplazado ante el Betis, tampoco sabe lo que es perder tras firmado empates en sus tres encuentros donde ha vuelto a dejar clara sus fortalezas y debilidades.

Los 'azulones' siguen demostrando ser un equipo aguerrido y competitivo que concede poco, con sólo un gol encajado, pero que tampoco está fuerte a nivel ofensivo, con sólo un tanto anotado también. En este sentido, José Bordalás, que continúa con la importante baja de Borja Mayoral, a la que se une en defensa la de Omar Alderete, intentará una vez más exprimir al máximo sus recursos en busca de repetir su goleada del año pasado en el Sánchez-Pizjuán (0-3).

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 5 DE LALIGA EA SPORTS.

Mallorca - Villarreal. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 14.00.

Espanyol - Alavés. Pulido Santana (C.Las Palmas) 16.15.

Sevilla - Getafe. Busquets Ferrer (C.Balear) 18.30.

Real Sociedad - Real Madrid. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.