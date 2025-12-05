Villarreal - Getafe: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

En el Estadio de la Cerámica se abrirá la actividad sabatina con un atractivo duelo entre el Villarreal CF, tercer clasificado, y el Getafe CF, séptimo, dos equipos que juegan estilos diferentes, pero efectivos, sobre todo el del 'Submarino Amarillo'.

POSIBLES ALINEACIONES

Villarreal: Luiz Junior; Navarro, Marín, Veiga, Pedraza; Buchanan, Comesaña, Parejo, Moleiro; Pepe y Oluwaseyi.

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djene, Duarte, Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Alex Sala, Mayoral y Liso.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Villarreal y Getafe de la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 6 de diciembre a las 14.00 horas en el estadio de La Cerámica.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'groguets' y los azulones se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.