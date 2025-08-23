Villarreal - Girona: Hora, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Villarreal recibe al Girona en La Cerámica, en un partido donde los locales buscan colocarse líderes a costa de un equipo catalán que quiere estrenar su casillero de puntos después de la derrota en la jornada inaugural.
Posibles alineaciones:
Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Foyth, Rafa Marín, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesaña, Pino; Moleiro y Etta Eyong.
Girona: Krapyvtsov; Arnau, David López, Vitor Reis, Blind; Herrera, Solís, Lemar; Tsygankov, Stuani y Joel Roca.
Fecha y hora:
El duelo entre Villarreal y Girona de la segunda jornada de LaLiga EA Sports que se disputa en el estadio de La Cerámica se celebrará el domingo 24 de agosto a las 19.30 horas.
Dónde ver:
El enfrentamiento entre los 'groguets' y los gironí se podrá ver en televisión a través de DAZN LaLiga.