Villarreal - Mallorca: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fútbol vuelve a La Cerámica tras el parón de selección con un partido entre Villarreal y Mallorca en el que los 'groguets' quieren mantener su buena dinámica liguera y meter presión a Real Madrid y FC Barcelona. Todo ello, antes de la trascendental visita a Dortmund de Liga de Campeones, en la que los de Marcelino necesitan sacar algo positivo si no quieren dilapidar sus opciones de clasificación.

POSIBLES ALINEACIONES

Villarreal: Luiz Junior; Navarro, Foyth, Rafa Marín, Pedraza; Pépé, Parejo, Comesaña, Moleiro; Moreno y Ayoze.

Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raíllo, Morey; Mascarell, Samú; Joseph, Darder, Virgili; y Muriqi.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Villarreal y Mallorca de la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 22 de noviembre a las 21.00 horas en el estadio de La Cerámica.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'groguets' y los bermellones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.