Villarreal - Real Sociedad: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF recibe este viernes a la Real Sociedad en un partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los locales quieren dar un gran paso para asegurarse un lugar dentro del 'top 4' y meter presión al Atlético de Madrid, ante un conjunto 'txuri urdin' en perpetuo estado de optimismo desde la llegada de 'Rino' Matarazzo y que ya mira a los ojos a los puestos europeos.

POSIBLES ALINEACIONES

Villerreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pépé, Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze y Gerard Moreno.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler; Guedes, Brais, Barrenetxea; y Oyarzabal.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Villarreal y Real Sociedad de la jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 20 de marzo a las 21.00 horas en el estadio de La Cerámica.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'groguets' y los 'txuri urdin' se podrá ver por televisión a través de los canales M+ LaLiga, DAZN LaLiga y Teledeporte.