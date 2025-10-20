El Villarreal recibe con dudas al 'huracán' Haaland

El 'Submarino Amarillo' busca competirle al Manchester City de Pep Guardiola y con la baja del ex Rodri Hernández

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF intentará estrenar este martes (21.00 horas) su casillero de victorias en la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026, aunque para ello tendrá que sorprender en el Estadio de la Cerámica a un aspirante al título como el Manchester City inglés que entrena Pep Guardiola y que llega con la amenaza de Erling Haaland.

El 'Submarino Amarillo' suma un punto después de las dos primeras jornadas, saldadas con derrota por la mínima a domicilio ante el Tottenham inglés (1-0) y empate 'in extremis' en casa ante la Juventus italiana (2-2), por lo que debe intentar arañar algo ante el potente equipo 'citizen' para mantener sus opciones de superar el corte.

El conjunto castellonense ha tenido un arranque difícil en su retorno a la máxima competición continental, pero encajar una nueva derrota le dejaría poco margen de fallo de cara a un calendario restante algo más asequible, aunque con dos visitas complicadas al Signal Iduna Park y el Bay Arena en Alemania.

Por ello, el Villarreal debe salir a no especular pese a la entidad del rival, que parece dejar algún atisbo de no ser tan amenazante como antaño, pero que llega en una buena dinámica de resultados, todo lo contrario que los de Marcelino García Toral, que llevan tres partidos sin ganar tras desperdiciar el pasado sábado un valioso 2-0 ante el Real Betis con un tanto final de Antony pasado ya el minuto 90 y que evidenció que el 'Submarino Amarillo' aún no está al nivel defensivo que le suele gustar al técnico asturiano.

Y elevar las prestaciones defensivas ante el campeón de Europa de 2023 será una de las principales misiones para tener opciones en el partido. El City sigue siendo una 'máquina' engrasada para jugar siempre hacia delante y además tiene a su gran goleador en un sensacional estado de forma para ser una amenaza clara en La Cerámica.

Allí, las miradas se centrarán seguramente en la figura de Erling Haaland, sobre el que tendrán que tener especial vigilancia, salvo sorpresa, el dúo Rafa Marín y Renato Veiga. El '9' noruego sigue viendo puerta día sí y día también y dio con un doblete los tres puntos a su equipo el pasado fin de semana ante el Everton para acumular ya 14 entre Premier y Champions.

De momento, el nórdico ha marcado en todos los encuentros que ha jugado esta temporada salvo en la derrota del pasado 23 de agosto ante el Tottenham (0-2), una de los que ha sumado esta campaña el conjunto de Guardiola, que una semana después se vio sorprendido por el Brighton. Desde entonces, ha ido mejorando en regularidad, dejándose sólo dos empates, en el Emirates Stadium ante el Arsenal FC por culpa de un gol de Gabriel Martinelli en el 93, y en la visita al AS Monaco en Champions por un penalti en el 90.

En cambio, el que no estará sobre el terreno de juego será el ex del Villarreal Rodri Hernández, que se perderá este duelo especial con el equipo que le capultó primero al Atlético de Madrid y de ahí al Manchester City por el problema muscular que le privó también de ir con la selección española en el último parón internacional, por lo que no podrá recibir el cariño de su antigua afición.

CAMBIOS EN EL ONCE DE MARCELINO

Marcelino García retocará seguramente su once respecto al del pasado sábado, donde apostó por las rotaciones dando descanso a jugadores teóricamente titulares como Sergi Cardona, Thomas Partey, Pape Gueye, Georges Mikautadze o Nicolas Pépé, los cuales tienen muchos visos de volver a la titularidad, además de Santiago Mouriño, sancionado.

El uruguayo, ante la baja de Juan Foyth por lesión, ocuparía el lateral diestro, mientras que el entrenador de Villaviciosa debe decidir si opta por un centro del campo con un trivote con la fuerza de Partey y Gueye junto a Santi Comesaña para intentar desactivar una de las fortalezas 'citizens' en las que sobresale el neerlandés Tijjani Reijnders.

Eso dejaría hueco para tres jugadores más ofensivos, con Mikautadze y Pépé con las mejores opciones de comandar el ataque, y con posible descanso para Tajon Buchanan en un Villarreal al que no se le dan demasiado bien los equipos ingleses, a los que no ha ganado en sus últimos ocho partidos.

Por su parte, el Manchester City también llega con alguna obligación a este duelo después de dejar escapar dos puntos de Mónaco y quedarse con cuatro tras su victoria ante el Nápoles italiano. El equipo inglés quiere evitar los apuros del año pasado cuando se clasificó en la última jornada para el 'playoff' y ganar en La Cerámica, como hizo en su única visita (0-3) en la fase de grupos de la temporada 2011-2012, le acercaría el objetivo del 'Top 8'.

Pep Guardiola, que ha recuperado al centrocampista Mateo Kovacic y también tiene la baja de Abdukodir Khusanov, también hizo alguna rotación el pasado fin de semana de jugadores que se perfilan titulares como el defensa croata Josko Gvardiol y el centrocampista portugués Bernardo Silva. El español Nico González ejercería de '5' en lugar de Rodri.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

VILLARREAL CF: Tenas; Mouriño, Marín, Veiga, Cardona; Comesaña, Gueye, Partey; Pepé, Mikautadze y Moleiro.

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Reijnders, González, Silva; Foden, Haaland y Doku.

--ÁRBITRO: Serdar Gözübüyük (HOL).

--ESTADIO: La Cerámica.

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones 2.