Vinicius: "Tengo un poco de ansiedad cuando no llega el gol"

Publicado 20/03/2019 0:31:37 CET

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Vinicius Junior reconoció que sufre "un poco de ansiedad cuando no llega el gol" pese a su gran irrupción en el fútbol español y explicó que no está preocupado por la vuelta de Zidane y el adiós de Solari, quien realmente le dio la alternativa de mostrar su valía en el primer equipo.

"Me siento bien, estoy mejorando y en poco tiempo voy a volver. Ninguna persona sabe cuando volveré, pero estoy trabajando muy bien para que sea cuanto antes", dijo Vinicius en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena SER. "Aquel día de la lesión tuve lágrimas de impotencia y de dolor (...) Pensé en todo y en que me perdía mi primera llamada con la selección".

"Me está pasando todo muy deprisa. Hasta Casemiro y Marcelo hablan conmigo diciéndome que va todo muy rápido, llegué con 18 años y empecé a jugar. Ninguna persona cuando salí de Brasil pensaba que iba a jugar lo que jugué en estos seis meses", comentó el brasileño, que espera "volver antes de que termine la temporada" y "dejar atrás" la lesión.

A su vuelta no estará Solari en el banquillo, sino Zidane. "No me preocupa, 'Zizou' fue un grandísimo jugador y es un gran entrenador. Todos le conocen en el equipo. Lo va a hacer bien y entrenar con Zidane es un honor. Vi poco de su fútbol, no recuerdo nada, pero ahora veo los videos y era increíble", comentó.

"Casemiro me dice eso, cuando habla con él tiene un poco de nervios por lo que impone Zidane. Sí es distinto (a Lopetegui) porque es una leyenda, jugó mucho, ganó todo y es especial. El vestuario está bien, con ganas de terminar bien la temporada y volver la próxima muy bien. Ahora competimos contra nosotros mismos para que la próxima temporada podamos volver mejor y ganar todo", aseveró.

Vinicius, que está "muy feliz" en la capital de España, recalcó que ha fichado por el Real Madrid "para estar entre los mejores del mundo". "El mejor del mundo soy yo", dijo entre risas. "Ahora mismo es Neymar el que más me gusta. Me gustaría jugar con él. En el Madrid no lo sé, pero en la selección jugaremos juntos dentro de poco tiempo. ¿Su futuro aquí? Yo no hablo de jugadores que no están en el Real Madrid", agregó.

"Me veo ganando el 'Balón de Oro', no sé con cuantos años, pero con 25 o 26 estaría bien ganarlo. No es fácil pero con esa edad estaré haciendo las cosas muy bien". En este sentido, el carioca sabe que todavía debe corregir aspectos de su juego para tener opciones. "Tengo que mejorar el acierto a portería. Me siento ansioso cuando no llega el gol. Tenemos un poco de ansiedad, pero lo trabajamos mucho", admitió.

"Tengo presión desde que empecé a jugar en el Flamengo y después de firmar con el Madrid, mucho más. Pero estoy tranquilo y sólo escucho a mi familia, no escucho a nadie más. En el campo no siento esa presión. Quiero jugar al lado de los mejores y eso me deja más tranquilo. Destaco mi personalidad por encima del regate u otra cosa técnica", describió 'Vini'.

"TENGO UN CARIÑO MAYOR POR SOLARI"

En apenas nueve meses en el Real Madrid, Vinicius ya ha tenido tres entrenadores y por uno de ellos tiene un "cariño mayor". "Es el entrenador que me dio la oportunidad de jugar, tengo un cariño mayor por Solari porque desde mi llegada a Madrid -cuando iba a jugar con el Castilla- siempre me decía siempre que si jugaba bien tendría la opción de llegar al primer equipo".

"Unos meses después llegué al primer equipo y me dio la oportunidad que siempre me decía. No hemos vuelto a hablar tras su despedida", dijo Vinicius, que no perdió la paciencia pese a jugar los primeros meses en el filial madridista. "Sabía que iba a pasar por eso y los compañeros del Castilla ayudaron mucho a mi adaptación. De Lopetegui me dolió su adiós, fue mi primer técnico en Europa y también me ayudó mucho en pretemporada".

Por último, en una batería de preguntas no relacionadas con el Real Madrid, el joven delantero dijo que el seleccionador brasileño Tite ya le ha telefoneado para pedirle "tranquilidad". "Me dijo que vuelva cuanto antes para la preparación de la Copa América", además de ser preguntado por Messi y Cristiano. "No sé quién es mejor, pero Cristiano es una leyenda en el Madrid", finalizó.