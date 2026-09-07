La visita al PSG y los duelos en el Camp Nou ante City y Villa marcarán el rumbo Champions del Barça

Archivo - El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal pugnando con Nuno Mendes (PSG) en el duelo de la pasada temporada en la Liga de Campeones. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona tratará de meterse por tercer año consecutivo en el 'Top 8' de la fase de liga de la Liga de Campeones y aspirar a estar entre los cuatro mejores como hace dos temporadas, con un recorrido que tendrá como principales duelos la visita al actual campeón, el Paris Saint-Germain francés, y las visitas al Spotify Camp Nou de los ingleses Manchester City y Aston Villa.

El nuevo formato de la Liga de Campeones parece haber sentado bien al FC Barcelona. En las dos primeras ediciones en las que la competición ha contado con la 'novedosa' fase de liga, los de Hansi Flick han sido capaces de acabar entre los ocho mejores equipos, librándose de una ronda extra, aunque la ansiada final se les sigue resistiendo ya desde hace más de una década.

Después de rozar la final en el primer año con el técnico alemán, la pasada campaña acabó con decepción al caer en cuartos contra el Atlético de Madrid, pero esta temporada, en la que el actual campeón de LaLiga EA Sports se ha reforzado para aspirar a su sexta 'orejona', el objetivo inicial volverá a ser formar parte del 'Top 8', con el 'Top 4' como mayor ambición.

Un calendario extenso en el que los blaugranas tendrán compromisos de diferentes dificultades tras quedar emparejados en el sorteo con el PSG, el Manchester City, el Aston Villa, el Sporting de Portugal, el Feyenoord, el Como 1907, el Galasaray y el Sabah.

Sin ningún atisbo de duda, la visita al Parque de los Príncipes para medirse al actual bicampeón de Europa se presenta como el duelo más exigente. Será el segundo año consecutivo en el que el Barça se enfrente en la liguilla a los de Luis Enrique Martínez, que ya se llevaron el triunfo pasado curso del Camp Nou (1-2).

Además, el duelo, muy repetido en los últimos años tendrá lugar en la tercera jornada, con ambos equipos ya rodados y con el buen recuerdo de la última visita al campo parisino, saldado con triunfo por 2-3 en abril de 2024, con Xavi Hernández en el banquillo y que finalmente no sirvió porque su rival remontó.

El partido en París supondrá también el reencuentro del campeón del mundo Ferran Torres con sus excompañeros después de que el valenciano dejase el equipo catalán para recalar en un vestuario que mantiene su bloque de estrellas con Fabián Ruiz, Vitinha y Joao Neves, que medirán el mediocampo 'culer', y con otro ex como Ousmane Dembélé, al que se le dio bien su exequipo.

Un duelo en el que los pupilos de Hansi Flick tratarán de quitarse el peso de ganar fuera de casa a un grande de Europa, ya que desde que lo hiciera en cuartos de final de la temporada 2023-2024, precisamente ante el PSG, sus resultados no han sido los esperados, con derrotas sonadas como el 3-0 en Stamford Bridge el pasado curso o el 3-1 en Dortmund en la campaña anterior, o el empate en el campo del Brujas belga de la pasada temporada.

Un punto menos de dificultad tendrá el compromiso de la sexta jornada, la última del año, ante el nuevo Manchester City de Enzo Maresca en el Spotify Camp Nou. Será un partido especial para el campeón del mundo Rodrigo Hernández que, solo unos meses después de abandonar la disciplina 'citizen', se enfrentará a sus excompañeros. Además, supondrá que ambos equipos se vuelvan a enfrentar en partido oficial por primera vez desde la temporada 2016-2017.

Un City que ha arrancado de manera notable la temporada, pero que poco tiene que ver con el equipo que dirigió Pep Guardiola en los últimos años. Ahora, se encuentran inmersos en una reconstrucción, sobre todo en su mediocampo con la llegada de Enzo Fernández, Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, que han llegado para marcar el tempo de un equipo que por primera vez en muchos años no parte de forma destacada en el ramillete de favoritos al título que conquistó en 2023. Eso sí, el líder del City sigue siendo Erling Haaland.

VISITAS A LISBOA Y ESTAMBUL

También será un rival complejo en la jornada 4 el Aston Villa de un Unai Emery al que no se le da nada bien medirse al Barça con sólo tres victorias en 30 duelos. El partido podría haber sido de mayor dificultad si se disputara en Villa Park, pero el sorteo dirimió que el Camp Nou sería el escenario en el que los azulgranas se midieran al vigente campeón de la Liga Europa.

Emery será uno de los dos técnicos españoles que visitaran el estadio 'culer', ya que el debutante Como italiano del exjugador del Barça, Cesc Fábregas, será el último rival de la fase liga. Un partido muy especial también para ex de LaLiga EA Sports como Luis Milla, Jesús Rodríguez o Assane Diao.

Más allá de estos cuatro rivales, los de Flick tendrán visitas a dos estadios complicados como el José Alvalade, para medirse al Sporting de Portugal (J7), que ya mostró su competitividad la temporada pasada en la que fue cuartofinalista y siendo séptimo en la liguilla, y al Rams Park de Estambul, donde espera el campeón turco, el Galatasaray (J2) del ex Ilkay Gündogan y con un ataque con Victor Osimhen y Leroy Sané, marcarán el rumbo de los blaugranas.

Por último, los de Hansi Flick no podrán permitirse dejarse puntos en el estreno en casa frente al Feyenoord neerlandés (J1) ni en su visita el exótico Sabah Baku azerbayano (J5), debutante en la máxima competición continental.