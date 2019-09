Vitolo: "Tengo muchas ganas de seguir demostrando que puedo tener un sitio en el once del Atlético"

Publicado 26/09/2019 14:06:32 CET

El centrocampista del Atlético de Madrid Víctor Machín, 'Vitolo',

ha confesado que se encuentra en el mejor momento de su carrera como jugador del equipo rojiblanco y con muchas ganas de seguir "demostrando" que puede tener "un sitio en el once" y de conseguir ser "importante para el club".

"Los otros dos años apenas he tenido continuidad por las lesiones y no he estado a mi nivel, pero gracias a Dios con la pretemporada que he hecho, que por suerte me han respetado las lesiones, me encuentro muy bien y con muchas ganas de seguir demostrando que puedo tener un sitio en el once del Atlético de Madrid. Cuando vine me propuse que quería ser importante en este club y ojalá pueda conseguirlo", declaró en una entrevista facilitada por 'Mahou'.

El canario se pronunció sobre el derbi madrileño que se disputará este sábado entre el Atlético y el Real Madrid en el Wanda Metropolitano y en el que su equipo "jugará con todo" y "meterá intensidad" para conseguir la victoria en un partido "tan importante" para la afición y para el club.

"Cuando estás por la calle durante esa semana de derbi y te cruzas a aficionados, te inyectan ese veneno que tienes que tener para ganar este tipo de partidos. Luego durante la semana te vas mentalizando y solo esperas que llegue ese partido para jugar y demostrarle a la gente que podemos hacerlo bien," expresó.

Además, Vitolo destacó la "buena pretemporada" del Atlético, que ha dado "confianza al equipo", sin olvidarse de mencionar a los nuevos fichajes, que "han llegado con ganas de conseguir grandes cosas y han mejorado la competencia interna del equipo."