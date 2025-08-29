Xabi Alonso: "Ceballos se queda, es uno más de la plantilla y yo contento"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, en la rueda de prensa previa al partido de Liga ante el RCD Mallorca. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso ha confirmado este viernes que el centrocampista español Dani Ceballos "se queda" en el equipo, en el que será "uno más", y que está "muy contento" con el rendimiento de Vinícius Junior, que demostró ante el Real Oviedo que puede tener "impacto desde el banquillo", mientras que espera hacer "un buen partido" ante el RCD Mallorca para irse con "buenas sensaciones" al parón.

"Hablé el otro día con él y sí que ha habido una situación que al final se a resuelto de esta manera, se queda. Lo que opinaba antes de esta última semana y ahora mismo no cambia para nada. Dani se ha quedado aquí, es uno más de la plantilla y yo contento de que esté. La decisión es definitiva y tendrá el mismo papel que iba a tener. Cuánto va a jugar no lo sabe nadie, ni yo lo sé", afirmó el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido de Liga que enfrenta a los blancos ante el RCD Mallorca en el Santiago Bernabéu.

Alonso habló sobre los insultos racistas que sufrió Vinícius Junior en el Carlos Tartiere, un episodio "desagradable" en el que tienen que "entrar las autoridades competentes". "Esperemos que allá donde vayamos tengamos un ambiente competitivo como fue Oviedo y que sepamos responder a las circunstancias. Debemos convivir con lo que nos toca, y centrarnos en el césped, que es lo más importante", añadió.

"Estoy muy contento con Vinícius. El otro día ya lo comenté después del partido, demostró que puede tener un buen impacto desde el banquillo. Lo que quiero es que haga una gran temporada. Todos son importantes y Vinícius es un jugador fundamental por todo lo que ha hecho en el Madrid y por todo lo que queremos que haga esta temporada", alabó el tolosarra al extremo brasileño.

Sobre el impacto que pudo tener la suplencia de Vinícius en el vestuario, el técnico vasco señaló que lo fundamental es "el sentimiento del equipo" y que todos piensen que "tienen que estar ahí para aportar y tener su momento". "Esa cohesión es fundamental, que haya ese espíritu de equipo. Todos son muy relevantes", agregó.

Xabi Alonso también apuntó las diferentes posiciones en las que puede jugar Rodrygo Goes: "Recuerdo verle de '9', de '10' también puede jugar y, el año pasado, sobre todo en la derecha. Creo que la izquierda es una muy buena posición para él, asociándose, buscando uno contra uno y dándole continuidad al juego. Después de unos partidos en los que no había participado demasiado fue muy importante para él volver a sentirse en la dinámica del equipo".

Un técnico donostiarra que está contento con el rendimiento de Fede Valverde, "un jugador fundamental" para el equipo y con "liderazgo en el campo". "Nos da pausa de desde la línea de atrás, saber encontrar el pase. Es un fichaje muy importante y estratégico para el club, pero hay que complementar las piezas", destacó también de Dean Huijsen.

Sobre la convocatoria de la selección española, Xabi Alonso dijo que tiene "respeto total" por las decisiones que toma Luis de la Fuente, pero que "ojalá en el futuro" el Real Madrid pueda "aportar más" jugadores. "Habrá candidatos, pero respeto a las a la lista del seleccionador y me alegro de que Carvajal haya vuelto", expresó.

En cuenta al partido ante el Mallorca, el técnico blanco explicó que buscarán acabar este primer bloque de tres partidos "creciendo, compitiendo y ganando". "Esperamos hacer un buen partido en casa para que a la gente le guste el equipo y también nos gustemos nosotros, y así acabar con buenas sensaciones antes del parón", puntualizó.

Xabi Alonso, que dio por cerrado el mercado salvo sorpresa, habló de Eduardo Camavinga. "Estoy deseando tenerlo porque lo he tenido cerca pero no con una continuidad. Nos va a aportar porque tiene muchísimas cualidades de futbolista moderno, es dinámico y con calidad. Va a tener su lugar", opinó.

Por último, el guipuzcoano valoró también el sorteo de la fase liga de la Champions League, con rivales "exigentes" pero que "motivan" al equipo. Sí que es un condicionante un poco especial. Veremos dónde lo encajamos en la competición, de dónde venimos y a dónde vamos antes de viajar hasta kazajistán. Es algo excepcional y habrá que hacer la logística lo mejor posible", estimó sobre la visita al Kairat Almaty kazajo.