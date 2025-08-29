Arrasate: "El Bernabéu es un escenario supercomplicado y necesitas rozar la perfección"

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, aseguró que su equipo necesita "rozar la perfección" en el encuentro de este sábado (21.30 horas) frente al Real Madrid, ya que el Santiago Bernabéu es un "escenario supercomplicado" y tendrán que "defender muy bien" y en ataque "ser efectivo" para poder sacar un resultado positivo frente a un conjunto madridista del que destacó el "orden" que tiene ahora con Xabi Alonso

"Bueno, en estos campos necesitas rozar la perfección, y rozar a la perfección es defender muy, muy bien, de forma coral, además, porque tienen muchos argumentos para llegar al gol, y luego en ataque también ser efectivo", declaró Jagoba Arrasate este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Real Madrid.

El técnico vizcaíno tiene "un plan" aunque no siempre lo puedas ejecutar. "Es un equipo que en dos partidos no ha encajado, ha concedido muy poco, los rivales prácticamente ni le han corrido. Creo que eso lo están haciendo muy bien, y bueno, vamos a intentar hacer ese plan, digamos, que nos interese más a nosotros, sabiendo que en el Bernabéu tienes uno, pero muchas veces tienes que hacer lo que puedes también", manifestó.

Arrasate afirmó que la idea es "estar en el partido" como sucedió en la última visita del Mallorca al Bernabéu, que terminó en derrota (2-1) tras un gol de Jacobo Ramón en el tiempo de descuento. "Sabemos que vamos a un escenario supercomplicado, pero bueno, la idea es sí, repetir un poco lo del año pasado en cuanto a ser competitivos", explicó.

"Es un Real Madrid diferente, seguramente un Mallorca diferente también, pero en esos escenarios la idea es esa. No salirte del partido porque cinco o diez minutos te puedes quedar sin partido y hay que estar ahí para tener opciones hasta el final", profundizó.

Sobre las diferencias entre este nuevo Real Madrid de Xabi Alonso y el del año pasado de Carlo Ancelotti, Arrasate destacó "el orden" que han mostrado en los dos primeros partidos. "Con balón tienen como más orden, y ese orden les hace no conceder transiciones al rival, apretar seguramente bien tras pérdida", explicó.

"Son solo dos jornadas, pero eso sí se está viendo, y los dos partidos han sido parecidos, han sido muy dominadores en los dos, y prácticamente los rivales no les han hecho ni ocasiones. Entonces, entiendo que el míster de ellos querrá eso, pero nosotros intentaremos también que ellos tengan que correr hacia atrás", manifestó.

De cara a este duelo en el Santiago Bernabéu, Arrasate podrá contar con Samu Costa y con el nuevo fichaje Jan Virgili, quien llega procedente del FC Barcelona. "Samu está bien, ha hecho la semana completa, la semana pasada quiso estar, pero al final no pudo, y esta semana sí que ha entrado normal y está para jugar", confirmó.

"Él está bien (Jan Virgili), ha podido entrenar y está en la lista porque nos puede ayudar, y estoy muy contento. Es un jugador que le queríamos, que lo deseábamos desde hace tiempo, y yo personalmente estoy muy contento con la incorporación de Jan", explicó sobre el exjugador blaugrana.

Por último, reconoció tener ganas de que se cierre el mercado y saber con que jugadores podrá contar. "Todos queremos, no te voy a engañar, que llegue el lunes, las 23.59, sobre todo el entrenador lo que quiere es saber con qué jugadores va a poder contar, porque ahí empiezas ya a hacer un poco tu puzzle. Lo que peor llevamos seguramente todos es la incertidumbre, y esa incertidumbre va a seguir hasta el lunes a la noche", finalizó.