Xabi Prieto, sobre el Real Madrid: "Ellos no perdonan y nosotros no tuvimos las ideas claras"

Publicado 12/02/2018 19:29:02 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la Real Sociedad, Xabi Prieto, reconoció que el Real Madrid les superó este sábado "en fútbol" (5-2) y avisó que "no hay margen para más lamentaciones y sí para trabajar" de cara al duelo este jueves (19.00 horas) ante el Red Bull Salzburgo en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

"A mí no me gusta hablar de actitud. Creo que nos superaron en fútbol, que tuvimos un día muy malo en el peor escenario, el Santiago Bernabéu, y el peor rival posible, el Real Madrid. Ellos no perdonan y nosotros no tuvimos las ideas claras en ningún momento, y fruto de ello hicimos la primera parte que hicimos", comentó el jugador en rueda de prensa en relación a esa primera mitad en la que los donostiarras ya caían por 4-0.

El capitán 'txuri-urdin' advirtió que "no hay margen para más lamentaciones, y sí para trabajar" de cara al duelo ante el RB Salzburgo. "Esas derrotas duelen, pero cuando no eres capaz de dar lo mejor de ti e incluso, no eres capaz de competir y te llevas un mazazo así, cuesta más. No hay margen para más lamentaciones, y sí para trabajar, trabajar y trabajar y que no vuelva a ocurrir y preparar el partido del jueves", comentó.

"Entiendo que la gente esté disgustada y desilusionada con el partido y con la trayectoria del partido, pero somos conscientes de que somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso, ofrecer mejor espectáculo, hacer las cosas bien como lo hicimos la semana pasada ante el Deportivo para enchufar a la gente y que se vayan contentos", añadió.

Prieto analizó brevemente al rival y su buena dinámica en la Liga Europa y en liga austríaca. "Sabemos que es un equipo joven, dinámico, que juega bien al fútbol y que nos va a crear dificultades seguro", valoró.

"Hasta que no te enfrentas al rival es complicado sacar conclusiones cuando juegas ante un rival de otra liga y que no hemos visto mucho, pero pasaron con facilidad la fase de grupos, encajando un solo gol. También vienen de ganar en su liga", sentenció en referencia a esa fase en la que los austríacos se midieron al Olympique de Marsella, Konyaspor y Vitoria Guimaraes.