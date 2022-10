Xavi: "Hemos tenido una reacción de familia"

"Veo mucha impaciencia y tensión en el ambiente, pero desde dentro estamos muy tranquilos"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, explicó que su equipo está "tranquilo" y "unido" a pesar de los últimos tropiezos importantes, y destacó la "reacción de familia" que firmaron este jueves en la victoria (3-0) sobre el Villarreal.

"Ha habido un momento que han disfrutado. La primera parte es muy buena. Destaco el buen nivel del equipo, la línea defensiva muy bien, hicimos la presión alta diferente, alternativas, en general hemos tenido una reacción de familia, de grupo. Era un día difícil después del Inter, del Madrid no era un día fácil. El equipo ha estado muy bien, estoy muy contento por los jugadores", dijo.

El técnico azulgrana celebró en rueda de prensa la unidad de su equipo, en un día "importante", aunque se tuvo que referir a los pitos a Piqué. "En el Gamper pedí unidad, es momento de estar unidos. Afición, Junta, medios, jugadores, lo único que puedo decir de Piqué es que juegue o no, a nivel deportivo, es un ejemplo. Se deja la piel", apuntó.

"Ni una mala cara en ningún momento, es un ejemplo de capitán. Pido unidad, si no fuera un ejemplo no diría nada. Dentro del vestuario somos una familia, el ambiente es extraordinario, de las mejores plantillas a nivel humano que he vivido", añadió.

Además, Xavi se refirió a la montaña rusa de estar en el Barça, como hizo en la previa, y apuntó que esta vez, viendo el móvil, parece que le había tocado la lotería. "Hay que gestionar ahora la euforia. Son tres puntos. Ahora parece que me ha tocado la lotería. Ahora no somos el mejor equipo del mundo, esto es así, las he vivido de todos los colores en este club", dijo.

"Las expectativas son grandes y parece que tenemos que ganar todos los partidos 4-0, pero vamos a trabajar con humildad y luchar por los títulos. Veo mucha impaciencia y tensión en el ambiente, pero desde dentro estamos tranquilos", añadió.

Por otro lado, el técnico culé se refirió al apoyo del público en el Camp Nou a pesar de los últimos palos. "La ilusión está intacta pese a que no depende de nosotros en la Champions. Este equipo ha emocionado a los culés e intentaremos no bajarnos de ese carro de la ilusión", terminó.