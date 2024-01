Xavi Hernández: "No me gustan las presiones a los árbitros y la noticia está en Madrid, no en mí"

Xavi Hernandez, head coach of FC Barcelona, gestures before the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Real Betis and FC Barcelona at Benito Villamarin stadium on January 21, 2024, in Sevilla, Spain.

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, comentó sobre la polémica surgida por el arbitraje en el partido entre Real Madrid y Almería del pasado fin de semana en LaLiga EA Sports que reitera sus palabras de queja y de estar en contra de las presiones a los árbitros, que no quiere "avivar la polémica" y que la noticia por lo sucedido está en Madrid y no en Barcelona.

"No quiero avivar la polémica, quiero centrarme en el fútbol. Es momento de, en el Barça, hablar del fútbol, la noticia está en Madrid, no aquí. Pero no me gustan las presiones que tienen los árbitros. Ya lo dije y no añadiré nada más, no me preguntéis porque la polémica no está en mí, está en el partido Real Madrid-Almería", manifestó en rueda de prensa.

Xavi aseguró que contesta "por educación" pero, también, aseguró que el otro día era "momento de hablar" tras ver lo sucedido en el Real Madrid-Almería. "No hablaría de la polémica si no preguntáis. Puedo rehuir la pregunta pero era momento para hablar. Me gusta pronunciarme, reitero mis palabras", aseguró.

"Es mi opinión y sensaciones que he tenido. Pero no quiero avivar la polémica. Me gusta el fútbol y el juego, estaríamos días hablando de ello. Pero de la polémica, ya lo habéis visto y oído, analizarlo vosotros y estaremos de acuerdo", apuntó sonriente.

En cuanto a si los árbitros están cohibidos a la hora de pitar por las presiones que denuncia, fue claro. "Es pregunta para los árbitros si se sienten presionados por esta situación. Y a la RFEF. No es pregunta para mí, por educación os respondo y luego me dais hostias como panes", apuntó.

Y, sobre que en el canal de televisión oficial del Real Madrid le ataquen y pongan en duda su carrera futbolística, se lo toma con humor. "Al Real Madrid lo he respetado siempre y no les he faltado al respeto. Y si lo he hecho, he pedido perdón. No soy de guerras, soy de paz. Respeto vídeos, memes y me lo tomo con humor, no hay problema", señaló distendido.

"Yo no os controlo a vosotros. Quizá otros sí. No tengo amigos en el mundo de la prensa. A mi me motiva que el Barça gane. Por educación doy mi opinión y ya la di el otro día", aportó, en este sentido.