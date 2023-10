Xavi Hernández: "Si pensamos que el Shakhtar será fácil podemos perder"

"Es un partido vital, muy importante y trascendente para la clasificación para octavos"



BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que si piensan que el partido contra el Shakhtar Donetsk en Montjuïc de este miércoles, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, será "fácil y sencillo" tienen números de perderlo, y cree que es un duelo "vital" de cara a lograr el pase a los octavos de final sin sufrir en la segunda vuelta.

"Creo que mañana el Shakhtar nos puede poner en problemas, por lo tanto ya estamos avisados, los jugadores lo saben. Es un partido que si pensamos que será fácil y sencillo lo podemos perder, por lo tanto enfocados totalmente en el partido de mañana que no será fácil", manifestó en rueda de prensa.

Tras analizar al Shakhtar, cree Xavi que tienen enfrente a un rival "difícil". "Es un equipo dinámico, fuerte físicamente, muy bien dotado técnicamente y que no tienen miedo. No tienen ningún miedo, van al ataque, juegan con alegría. Aunque sea desconocido para muchos, creo que es un rival que tiene mucho nivel", siguió avisando a sus jugadores y a la afición 'culer'.

"Para nosotros es un partido vital, un partido muy importante y trascendente por la posible clasificación para los octavos de final. Creo que estos tres puntos de mañana son claves para nuestro objetivo que es pasar de grupo. Conseguir los tres puntos mañana, tener buenas sensaciones y hacer nueve de nueve es importante", aseguró.

De ahí que no crea que deba motivar a nadie. "Es muy importante para el club, para nosotros, pasar de grupos este año. Y mañana es vital ganar estos tres puntos. Entonces, creo que no hace falta aislar a nadie, sino que la misma competición ya te lleva a enchufarte y a competir", manifestó.

Por otro lado, reconoció que el Shakhtar, por la invasión rusa de Ucrania, no está en una buena situación moral. "Sí, no es fácil, está claro. El Shakhtar, más allá de lo futbolístico y es un tema de sociedad, está viviendo una situación muy complicada y seguramente para ellos es muy difícil. También llevan muchos días sin sus familias, muchos días fuera de casa, evidentemente no es una situación cómoda para ellos", reconoció.

De vuelta a su equipo, cree que las bajas por lesión y sanción, hasta siete, no ayudan pero reiteró que no son excusa en caso de derrota. "No, claro, no es lo ideal, pero es lo que tenemos. Es la situación que se nos ha planteado en este momento, es lo que hay. Tenemos muchos lesionados, sancionado a Gavi mañana. No estamos para quejarnos, estamos para competir y ganar. No va a ser ninguna excusa tener muchas bajas", apuntó.

"Creo que no es momento ni de probaturas ni de hacer cosas raras, creo que es el momento de ser prácticos, de que se vea mañana nuestro modelo de juego, nuestra identidad, imponer a partir de lo que hemos trabajado hasta ahora, no vamos a hacer nada importante. Hay que ir por el camino de donde venimos, no probar mucho", reconoció el técnico de Terrassa.

Tras hacer debutar y ver marcar a Marc Guiu ante el Athletic Club, el delantero repite convocatoria junto a otros valores de la Masia, una "fábrica de talentos". "La Masia ha formado parte de los mejores Barça de la historia, se ha nutrido muchísimo, sobre todo en la última etapa. Hoy, de la lista que tenemos de 20, me parece que 11, más si cuentas a Oriol Romeu. Están hechos en casa. En este sentido, orgullo", celebró.

Sin ser de la Masia, pero con peso en este equipo, destacó el buen momento de forma de Ferran Torres. "El delantero vive del gol, ese gol le genera una confianza tremenda y es una variable la confianza que cambia el jugador. Y Ferran ahora tiene confianza, tiene esa confianza, juega con desparpajo y más tranquilo, juega sin tensión. Esto le genera al grupo y a él mismo una confianza de ser mejor jugador", reconoció.