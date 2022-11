Xavi: "El legado que deja Piqué va más allá del fútbol"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se mostró emocionado este sábado con la despedida de Gerard Piqué y apeló a su "personalidad" y "liderazgo" para despedirse de un jugador cuyo legado "va más allá del fútbol", aunque lamentó crítico los silbidos que parte de su afición lanzó contra el central en partidos anteriores.

"El legado que deja Piqué va más allá del fútbol, es su personalidad, su forma de competir, su grandeza. Deja un liderazgo muy importante y así se lo he dicho a la plantilla. Es una noche muy importante para Piqué, se lo llevará a la tumba y se lo ha ganado. Estoy muy contento por él porque ha jugado muy bien y también por el equipo, tres puntos y una sensación buenísima", señaló en rueda de prensa tras el 2-0 al Almería.

En este sentido, el técnico quiso recordar los silbidos que parte de su afición lanzó contra Piqué en partidos anteriores y pidió "recapacitar". "Hoy es todo bonito, el partido, el rendimiento de los jugadores. Estoy muy contento con el equipo y también por el homenaje a Gerard. Pero hay que recapacitar muchas veces cuando silbamos a los futbolistas. Al final esto no suma, lo que suma es lo de hoy, muchas veces no miramos con perspectiva, Piqué es culé de cuna y se merece este adiós pero tenemos que recapacitar", zanjó.

Además, el de Terrassa quiso dejar claro que respeta su decisión, al mismo tiempo que señaló que "se la ha ganado". "La decisión es suya, él es qien ha decidido poner fin a su carrera deportiva y quizá cuando más participaba, es su decisión. Son sensaciones, no es fácil decidir cuándo porque a mí también me ha pasado. Nunca sabes cuando es el momento pero son decisiones, él la ha tomado y la tenemos que respetar, se la ha ganado", indicó.

"Le he dado un mensaje a nivel personal, le he dicho lo que sentía porque así el mensaje es más natural y me ha salido todo lo que pienso. Me parece una persona especial y diferente a los demás pero que nos deja un legado muy importante, de liderazgo, de valentía, de personalidad y de jugar sin complejos y eso es lo que requiere el escudo", aseveró.

Por último, sobre el futuro sin Gerard Piqué, el entrenador culé se mostró confiado en su actual plantilla y espera que su marcha "no se note futbolísticamente". "Sin ánimo de comparar tenemos cuatro centrales muy buenos, los que quedan son garantía y tienen toda mi confianza, esperemos que no se note futbolísticamente su marcha, dentro del vestuario se notará", consideró.

"Te vienen recuerdos cuando ves imágenes, estamos hablando de la mejor época del club y Gerard ha formado parte de ella y me da nostalgia. Pero hay que pensar en el presente y volver a repetir esa historia. En ello estamos para que las alegrías vuelvan a los culés y prueba de ello es el rendimiento de hoy", concluyó.