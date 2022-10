Xavi: "Nos ha afectado mucho la eliminación y el Bayern ha sido mejor"

"No considero que sea un fracaso, lo hemos intentado"

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que la eliminación de la Liga de Campeones "ha afectado mucho" al conjunto azulgrana en la derrota 0-3 ante el Bayern de Múnich, los líderes del grupo que "han sido mucho mejor".

"Nos ha afectado mucho la eliminación. Han sido mejor equipo que nosotros. Es la primera vez que tengo la sensación que no hemos competido bien. Hoy no hemos sido mejor futbolísticamente. Nos ha afectado anímicamente, sabíamos que podía pasar", explicó Xavi en rueda de prensa.

El triunfo del Inter de Milán confirmaba el destierro del cuadro catalán a la 'Europa League' antes del duelo ante el Bayern. "Ellos jugaban algo y nosotros prácticamente nada. Esta competición ha sido cruel, pero estamos fuera por errores nuestros", añadió el de Terrassa.

"No considero que sea fracaso. Lo hemos intentado y fuimos mejor que ellos en Múnich, luego en Milán la decisión arbitral, pero no hemos estado a la altura de esta competición. Hay que mejorar, con toda la humildad", indicó Xavi, quien destacó el apoyo de la afición, que ha estado "de diez".

Preguntado por el ánimo 'culé', el técnico reconoció "haberlo tenido en sus manos". Una "decepción", aunque quedan "otras competiciones", por lo que se tienen que recomponer. "Es un equipo en construcción y a base de castañas nos recompondremos", apuntó.

"Sigue habiendo ilusión por ganar títulos esta temporada. No quiero engañar a la gente, también es verdad que no hemos estado a la altura. Viendo el equipo el año pasado, que no nos daba para competir. A excepción de hoy, el Barça ha competido", matizó sobre el transcurso del equipo en la máxima competición continental.

Otro tropiezo que esta vez no ha afectado al entrenador. "Estoy bien, estaba tocado después de lo de Milán. Tras ese resultado desfavorable estaba jodido, animé al grupo, pero quedan más competiciones. Todavía podemos hacer una gran temporada, hemos perdido una gran competición, pero vamos a la Liga Europa", destacó.

No obstante, la tarea pendiente del conjunto catalán pasa por controlar algunos detalles en el control de partido. "La efectividad también es competir, parar duelos. ¿Cuántas faltas ha hecho en la primera parte el Bayern? La agresividad también es fútbol. Eso hay que igualarlo", recalcó.

"Si no salen las cosas, a final de temporada veré, pero hay que seguir siendo positivos. Ya hemos hablado con los jugadores, tenemos cuatro títulos en juego esta temporada. A partir de ahí competir", manifestó.

Preguntado por los tropiezos esta campaña en 'Champions' del Sevilla, Barça y Atlético de Madrid, Xavi no considera que sea un problema del fútbol español. "También llegó el Villarreal el año pasado a semifinales. Cada eliminación hay que analizarla, también ha quedado fuera la Juventus. LaLiga no ha bajado de nivel, está al nivel de la Premier", sentenció.