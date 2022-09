Xavi: "El partido de mañana no cambia absolutamente nada"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que el resultado que se dé este martes en el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich "no cambia absolutamente nada" lo que vayan a hacer esta temporada y que no será "una sentencia", y prevé un choque "muy intenso" en el que "habrá una lucha tremenda por tener el balón".

"Creo que hay muchas expectativas puestas en nosotros esta temporada. El partido de mañana no cambia absolutamente nada, se gane, se empate o se pierda. No podemos sacar conclusiones de un partido solo. Es un reto ganar aquí, han pasado nueve meses y todo es distintos. Llegamos en mejor momento que el año pasado, llevamos nueve meses trabajando juntos, nos vemos capaces de competir mañana. Tenemos la ilusión de ganar mañana y cambiar la historia y la dinámica de alguna forma", declaró en rueda de prensa.

Además, destacó que juegan "ante uno de los mejores equipos del mundo", "con un gran entrenador que trabaja muy bien". "Hemos cambiado jugadores, dinámicas, estamos en un buen momento de forma, pero no me gustaría que mañana se hiciera una sentencia. Todo continuará. Son tres puntos en la fase de grupos", expuso.

"Es el Bayern Múnich. He vivido las dos caras de la moneda; el fútbol es cíclico, ha habido épocas muy buenas del Barça y no tan buenas de ellos, y al revés. No hemos ganado en este campo, eso habla de la dificultad que tenemos mañana. Creo que somos capaces, estamos en un buen momento de forma y venimos con ilusión", añadió, recordando el 3-0 sufrido la temporada pasada en el Allianz Arena.

Sobre el partido que espera, el técnico catalán fue muy claro. "Visualizo un partido muy parejo, los dos equipos queremos tener el balón, los dos presionamos con presión alta, sufrimos los dos sin balón, dejamos espacios a la espalda de la defensa... Veo un partido muy intenso y habrá una lucha tremenda por tener el balón. Veo un partido muy intenso, agresivo también en muchos momentos. Intentaremos dominar el partido aunque sea el Bayern el que tenga el dominio del balón", aventuró.

"Cada partido hay que reivindicarse, esto no para. Cada partido decís que es la hora de la verdad. Esto es el Barça. Mañana es otra hora de la verdad, claro que sí. Es la 'Champions', es contra el Bayern. Es un reto extraordinario volver aquí, el año pasado lo pasamos muy mal y creo que este año podemos competir mejor", prosiguió.

"Llegamos en un buen momento, pero muchas veces no significa nada. Mañana intentaremos mostrar personalidad contra el que para mí es uno de los mejores equipos del mundo", dijo. "No podemos sacar conclusiones de los últimos resultados contra el Bayern, lo pasamos muy mal. Mañana tenemos que competir muy bien. Si jugamos como últimamente tenemos posibilidades de ganar el partido. Aquí las hemos vivido de todos los colores", subrayó.

Sobre qué cosas han cambiado en el equipo desde el duelo del año pasado, Xavi lo tiene claro: "la mentalidad". "Ese día hablamos mucho después del partido y les dije que esto era el Barça, que aquí hay que correr, mostrar personalidad y darlo todo en el campo. La imagen no fue buena. Tuvimos 20 minutos buenos, pero hemos cambiado sobre todo la mentalidad. Se puede perder un partido, pero hay que ir a ganarlo. Hemos ganado en personalidad y mentalidad", expuso.

"LEWANDOWSKI ES UN LÍDER NATURAL"

En otro orden de cosas, Xavi, que confesó que tiene "claro" el once "salvo molestias de última hora", se deshizo en elogios hacia el delantero polaco Robert Lewandoski, que se enfrentará a su exequipo. "A Robert lo he visto bien, tranquilo, transmite confianza. Es un líder natural para el grupo. Imagino que va a ser un partido muy especial para él, está muy motivado. Descansó el otro día y estará fresco", indicó.

"Tenemos la baza de Robert, pero tenemos otros futbolistas. Robert es muy importante para nosotros: cómo descarga balones, cómo hace la presión alta en defensa, cómo entiende el juego, el timing... Tiene una comprensión del juego fantástica. Tenemos muchas bazas en ataque y queremos demostrarlo mañana", continuó.

Por último, se mostró "sorprendido" por el hecho de que Julian Nagelsmann esté siendo cuestionado por el arranque de los bávaros en la Bundesliga, y destacó a sus futbolistas. "Müller es un jugador fantástico, lleva muchos años marcando la diferencia, es un líder tremendo. No solemos marcar al hombre, siempre es difícil marcar a un futbolista que entiende bien el juego", finalizó.