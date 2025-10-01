Las XIV Jornadas Jurídicas de la RFEF se celebrarán el 10 de octubre en Elche

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 14ª edición de las Jornadas Jurídicas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tendrán lugar el viernes 10 de octubre en el Hotel Huerto del Cura de Elche, donde se reunirán referentes del ámbito deportivo y jurídico para debatir sobre la gobernanza, la industria y la gestión deportiva del fútbol español, según informó el ente federativo.

El evento se organiza en colaboración con la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, comienza a las 9.30 horas y se desarrollarán tres mesas redondas y una conferencia que analizarán cuatro puntos clave. Estos son el 'caso Seraing', sobre el club belga RFC Seraing, y sus consecuencias para las federaciones deportivas; la industria audiovisual en la RFEF y los planes de futuro; la lucha contra la piratería en el deporte; y la sostenibilidad y financiación de los clubes en el fútbol actual.

Está previsto que al evento acudan representantes institucionales, juristas, clubes y profesionales vinculados a la gestión deportiva, que además de las mesas redondas y la conferencia programadas, tendrán un espacio para el 'networking'. La inscripción es gratuita hasta completar aforo.