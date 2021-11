De Zerbi: "Vinicius es un ejemplo para muchos jóvenes"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Shakhtar Donetsk, Roberto de Zerbi, ensalzó la figura de Vinicius Junior "no sólo por sus goles" en el primer partido frente a su equipo sino porque es "un ejemplo para muchos jóvenes" por su actitud y su capacidad, además de subrayar que no cambiarán su filosofía pese a la dificultad que supone enfrentarse al Real Madrid.

"Estamos siguiendo con nuestro principios y juego. Todavía no nos conocemos demasiado bien. Lo que hemos hecho y progresado estos meses seguiremos avanzando y demostrando nuestra filosofía de juego. No importa que sea un rival tan difícil, vamos a seguir con nuestra filosofía", dijo De Zerbi, que no tuvo reparos en elogiar a Vinicius cuando fue preguntado por el brasileño.

"Vinicius es un gran jugador no solo en el partido contra el Shakhtar. Creo que Vinicius es un ejemplo para muchos que juegan en esta posición. Lo demostró tanto en torneos internacionales como en Europa. A tan temprana edad, empezó a llevar una camiseta del Real Madrid, que es una camiseta muy pesada para todos los futbolistas. Vinicius mostró sus cualidades. Creo que ahora es un ejemplo, y lo será en el futuro para muchos jugadores jóvenes", apuntó.

En relación a cómo parar a los blancos -sobre todo tras el 0-5 del último duelo-, el técnico del Shakhtar dijo que han estudiado bien a los merengues. "Hemos visto el partido contra el Barça y muchos otros partidos. Vamos a tener en cuenta a Vinicius, a Benzema y a otros jugadores. Nuestra filosofía va a seguir igual, vamos a seguir avanzando con nuestros jugadores", espetó.

Sobre su homólogo en el banquillo madridista, Carlo Ancelotti, afirmó que "es un ejemplo para todos los entrenadores italianos". "Sabe transmitir tranquilidad a los futbolistas, lo que demostró cuando fue entrenador en Inglaterra, Francia, España, Italia. Solo podemos seguir viéndolo como un ejemplo, porque lo considero uno de los entrenadores más fuertes".

Por último, en cuestiones sobre su alineación, el técnico prefirió ser reservado. "Dentinho voló aquí desde Kiev y probablemente jugará, pero aún no he determinado la alineación inicial. Tomaré una decisión el mismo día del partido. Quizás juegue desde los primeros minutos, quizás como suplente", finalizó.