Zidane: "Ante el Borussia necesitamos confirmar y repetir el partido del Camp Nou"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que necesitarán "confirmar y repetir" el partido que firmaron el pasado sábado para llevarse el Clásico cuando se midan este martes al Borussia Moenchengladbach alemán en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

"(El del Camp Nou) es el partido que necesitamos hacer ante el Borussia, hay que confirmar lo que hicimos y seguir como lo hicimos el sábado e intentar hacer un buen partido porque conocemos la situación de nuestro segundo partido en la Champions", señaló Zidane este lunes en rueda de prensa.

El francés recordó que el triunfo ante el Barça "ha reforzado y sirve" para el segundo partido de 'Champions'. "Estamos contentos, hay que estarlo, sobre todo porque hicimos un buen partido los 90 minutos como equipo", apuntó.

"Sólo miramos nuestro trabajo y mañana es igual, cada tres días así, siempre jugamos contra alguien que te pone en dificultades, pero si sacamos lo que tenemos desde el minuto 1 al final, tenemos posibilidades de sumar. Hay que intentar repetir lo del Camp Nou", subrayó el preparador madridista.

Zidane no quiso desvelar nada de su once, pero sí dejó claro que Eden Hazard ha viajado porque "está bien". "Eso es una buena noticia y algo muy positivo para nosotros, creo que todos estamos contentos de que esté. Mañana veremos cómo le vamos a usar", apuntó, sin darle importancia excesiva a las "dificultades" por las lesiones en el lateral derecho porque hay jugadores para "sustituir" a la bajas en esa posición y no habrá "problema" ante el equipo alemán.

Por otro lado, el francés no respondió a si habría pensado en dimitir en caso de haber perdido el Clásico y se limitó a decir estará "hasta el último día peleando y haciendo las cosas siempre como equipo", y también recalcó que no le molestaba que se hubiese hablado más de la polémica por el penalti a Sergio Ramos que de la victoria en el Camp Nou.

"Del resto no podemos ni debemos hablar. Nos quedamos con lo que hicimos, como equipo luchamos y jugamos bien, eso es lo más importante para el partido de mañana. Hay que estar concentrados y luchar porque va a ser un partido también complicado", advirtió.

Finalmente, sobre las imágenes del pasado sábado de Isco Alarcón hablando en el banquillo de cómo le 'usa' Zidane en los partidos, no buscó ningún tipo de polémica. "Es ambición, quiere jugar y eso es positivo. Pero eso no depende de ellos, yo tomo la decisión de sacar un once y de cambiar, pero sí depende de ellos el estar listos para cuando les toque jugar, así ha sido siempre en este equipo", sentenció.