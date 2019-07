Zidane: "La derrota no me preocupa, pero me duele"

Publicado 27/07/2019 15:25:27 CET

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, negó que le preocupe la derrota por 3-7 ante el Atlético de Madrid, en un partido amistoso correspondiente a la International Champions Cup, pero que sí le "duele" la malísima imagen exhibida por sus pupilos en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos).

"No me preocupa, pero me duele. No juegas para perder. Ahora no podemos mirar atrás, es un mal partido y vamos a pensar lo que hemos hecho para el próximo partido hacer otra cosa", comentó Zidane en la conferencia de prensa posterior a su abultada derrota frente a los de Diego Pablo Simeone.

"Lo que pasó es que entramos muy mal en el partido. En un encuentro de alto nivel como éste, nosotros entramos muy mal. Tras ocho minutos perdíamos 2-0 y no había muestras de que fuéramos a cambiar algo. La primera parte fue difícil, no entramos en el partido. Sobre todo, nos faltó la intensidad que es necesaria a este nivel. En un partido así, si no metes la intensidad, te pueden meter en dificultades", reiteró.

Además, el técnico galo prefirió no culpar a ningún futbolista en concreto. "No es un bajo rendimiento de Hazard, sino de todos, yo el primero. No puedes culpar a uno o dos, somos todos. Nos hemos equivocado en el inicio de partido y hay que olvidarse rápido de esto", apostilló.

"Sabemos que nos metieron siete goles y que eso no puede pasar. Los jugadores lo saben y son los primeros que están decepcionados. No hay que darle más vueltas, es un partido de pretemporada. Ellos han sido mejores en todo y ya está", dijo sobre el rendimiento del Atlético.

Por otra parte, Zidane fue cuestionado sobre si las vacas sagradas de su plantilla están o no a bajo nivel. "No, no están fallando. Estamos preparando la temporada y estamos en ello. Hay que ir tranquilos. Tenemos que descansar un poco y estar preparados el 17 de agosto, que es el primer partido de Liga y veremos. Nos han faltado cosas esta noche, pero vamos a seguir", insistió.

"De momento es lo que hay, eso no va a cambiar en lo que queremos hacer esta temporada. Tenemos motivación y hambre para sacar esto adelante. Ha sido un amistoso y para el Atlético no ha sido un amistoso. Estoy convencido de que este equipo va a hacer cosas importantes este año y lo vamos a ver rápidamente", auguró el entrenador francés.

Por último, volvió a dejar en el aire la decisión sobre el futuro de Gareth Bale con la camiseta del Real Madrid. "No sabemos. De momento está aquí, ha jugado y ya veremos lo que va a pasar. De momento sigue así, Bale con nosotros", repitió acerca del delantero galés, quien tendría muy cerca jun acuerdo para irse a jugar al Jiangsu Suning.