Zidane: "Hemos luchado hasta el final y merecimos la victoria"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que merecieron la victoria de este martes en la Liga de Campeones ante el Inter de Milán porque lucharon "hasta el final" y cree que jugaron "un muy buen partido", mientras que reconoció que deben "seguir trabajando porque no es fácil conseguir no encajar y marcar muchos goles".

"Ha sido un buen partido. Empezamos muy bien, metimos dos goles, presionamos arriba, pero es un partido de Champions y va a ser igualado. Nos meten el 2-1 muy rápido y en la segunda parte hemos tenido más dificultades, pero ha sido muy buen partido. Era un partido para sumar los tres puntos y los sumamos, y me alegro por el esfuerzo de los jugadores porque hemos luchado hasta el final y merecimos la victoria", subrayó Zidane en rueda de prensa.

El francés remarcó el "carácter impresionante y la personalidad" que mostró su equipo, que "quiere "demostrar que pueden jugar bien". "No creo que haya mucha gente que dude de la plantilla. Sabemos que vamos a tener todo el año dificultades porque no hay partidos fáciles", explicó.

Sobre la actual debilidad defensiva, recordó que el Inter "es un equipo que es ofensivamente muy bueno al contraataque" y que hace "tres semanas" se hablaba de que no metían gol. "Ahora encajamos y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando porque no es fácil conseguir no encajar y marcar muchos goles", advirtió.

El francés celebró que el gol de la victoria fuese fabricado por Vinicius y Rodrygo, dos de sus cambios "para intentar aportar algo" y recordó que tanto Eden Hazard y Marco Asensio "están en un momento donde tienen que trabajar porque llevan mucho tiempo fuera y hay que ir poco a poco". En este sentido, descartó que el belga se marchase lesionado, aunque sufrió "un golpe fuerte".

Finalmente, Zidane elogió a Sergio Ramos, que alcanzó los 100 goles como madridista. "Sabemos el jugador que es y me alegro porque hoy también ha sido importante con su gol. Me alegro de lo que está haciendo, es nuestro capitán y líder, y claro que lo queremos para siempre, pero no tengo dudas de que se va a quedar y de que va a seguir haciendo historia aquí", sentenció.