Zidane: "Una mala temporada no nos va a quitar las ganas de jugar al fútbol"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, pidió a los suyos sacar las "ganas de jugar al fútbol" a pesar de la "mala temporada", para cumplir con el escudo y la afición en los tres partidos de LaLiga Santander que tienen por delante, al tiempo que valoró que habrá "cambios" el próximo curso, pero "muchos (jugadores) se van a quedar".

"Lo primero es mandar un mensaje a Iker, un mensaje de ánimo y de parte de todo el club, le mandé un mensaje ayer, está animado y mejor. Le mandamos mucha fuera de aquí", inició 'Zizou' la rueda de prensa este sábado, previa al duelo con el Villarreal, acordándose de un Casillas que se recupera de un infarto de miocardio.

"Queremos ganar en el Bernabéu. Tenemos un partido para hacerlo, mostrar a toda la gente que queremos acabar bien. Espero ganar los tres partidos que quedan y jugar bien. Tenemos la oportunidad de hacer otro partido y que la afición se sienta orgullosa", dijo el técnico galo, mucho más animado que tras la derrota el pasado domingo en Vallecas, donde criticó la falta de actitud.

Para el preparador blanco, la mala temporada y la falta de objetivos desde hace muchas jornadas no puede ser excusa para no dar lo mejor en los partidos que quedan. "Faltan tres partidos y tenemos que jugar. Yo estoy bien, el otro día muy enfadado pero como todos, también los jugadores. Dentro de lo malo de esta temporada hay un partido mañana para demostrar que no nos va a quitar las ganas de jugar al fútbol", afirmó.

Además, Zidane recordó que ya está en marcha la planificación del próximo curso. "Ellos tienen que pensar también en la próxima temporada, porque va a haber cambios pero muchos se van a quedar. Pido a la gente que nos apoye mañana", apuntó, antes de referirse a sus respuestas sobre Pogba, un posible refuerzo, en anteriores comparecencias. "Dije que Pogba es un gran jugador y que además le conozco, pero que al final de la temporada veremos lo que pasa. Los que van a venir o irse, no dije nada de que íbamos a traer a Pogba. No lo voy a decir hasta que las cosas estén hechas", contó.

Por otro lado, el técnico del Madrid respondió a las preguntas sobre Bale, señalado por muchos, y un Vinicius que podría reaparecer tras lesión. "Los jugadores saben dónde están, espero lo mejor de todos. Yo tengo que tomar decisiones y él tiene que pensar en entrenar y jugar", dijo sobre el galés. "Está listo para entrar en la convocatoria. Es muy bueno, un jugador importante sobre todo de cara al futuro", afirmó sobre el brasileño.

Zidane insistió en pedir a su equipo "disfrutar" ante otro rival que se juega "la permanencia". "Tenemos la camiseta del Madrid y una responsabilidad aunque la temporada sea mala. Es un buen partido para jugar y si decimos 'voy a disfrutar de jugar al fútbol' tienes muchas posibilidades de ganar. El Villarreal juega al fútbol y tiene mucha calidad, tendremos que sacar un buen partido para puntuar", finalizó.