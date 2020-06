Zidane: "A lo mejor nos relajamos un poco con el 3-0"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se quedó con la primera parte de la victoria (3-1) sobre el Eibar, en un regreso a LaLiga Santander que dejó cierta relajación de su equipo en la segunda parte, sin que se escapara "una victoria importante".

"Empezamos muy bien el partido pero nos ha costado en la segunda parte, no creo que a nivel físico, porque estamos preparados, pero un poco de todo. No estuvimos acertados en la segunda parte, pero me quedo con la primera. Hemos sido contundentes. Es una victoria importante y ahora faltan 10 partidos", dijo en rueda de prensa.

El conjunto blanco retomó la competición tras tres meses de parón por el coronavirus con una gran primera mitad en la que dejó los tres goles que hizo al Eibar, pero en el segundo tiempo perdió el control y sufrió las ocasiones del equipo vasco. "Puede ser también el 3-0, la primera parte fue muy buena en todo y a lo mejor nos relajamos un poco, pero no es por una cosa concreta", dijo.

"Carvajal se ha torcido el tobillo, Sergio tenía también molestias, Hazard llevaba tiempo sin jugar, había que hacer los cambios y no creo que haya sido lo que cambió el partido. El calendario es lo que hay. Lo que ha pasado hoy que le ha tocado a Carvajal, Sergio y Marcelo es normal, es normal que pase algo pero lo bueno es que podemos hacer cinco cambios", añadió.

Además, sobre el regreso tras lesión de Hazard, como titular, Zidane celebró los 60 minutos que jugó. "Sabíamos que a Hazard le faltaría un poco de ritmo jugando todo el partido. Jugó una hora y bien. Le dieron un golpe, un susto, pero es el fútbol. Al descanso estaba bien y contento de haber recibido también este golpe y no tener miedo", apuntó.

Por otro lado, Zidane quiso dejar claro que cuenta con todos, al ser preguntado por Isco, Bale o Asensio. "Siempre pasa lo mismo, yo voy a contar con todos los jugadores y voy a necesitar a todos", terminó.