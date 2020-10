Zidane: "Necesitábamos ese gol de Hazard"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró "muy contento" por la victoria ante el Huesca (4-1) en la octava jornada de Liga y por el gol que marcó Eden Hazard más de un año después, algo que "necesitaban" del jugador belga y también "como equipo" justo antes del tiempo de descanso.

"Para nosotros este partido era como una final, hemos hablado antes de jugar y teníamos que sumar los tres puntos. Son muy importantes para nosotros porque -es cierto- que no ha sido un partido perfecto, pero son cuatro goles y siempre se habla de que no marcamos y no jugamos bien", recordó Zidane ante los medios.

"Como la situación es un poco rara necesitamos muchas energías entre nosotros porque lo de fuera no ayuda. Ellos nos buscaron mucho la espalda y tuvimos que controlar esa situación y todos sus recursos aéreos y sus puntos fuertes. Desde ahí pusimos muchas fuerzas y salió el triunfo. Ahora tenemos que estar contentos", añadió Zidane en declaraciones a la televisión del club.

El técnico francés fue preguntado en varias ocasiones por Eden Hazard el gran protagonista del encuentro, y restó importancia a que el belga no celebrase el gol. "Está feliz por haber marcado y sus compañeros también lo están por él", zanjó 'Zizou', que sí alabó su trabajo. "Eden se mete mucho entre líneas y se gira ráidamente, era el gol que necesitábamos. También tiene talento para penetrar", relató.

"Estoy contento por Hazard, poco a poco debe ir entrando, sabemos la calidad que tiene. Ha metido un buen gol y lo necesitábamos en la primera parte. Gracias a ese gol fue diferente el partido en la segunda parte. Se pueden ver muchas asociaciones entre jugadores", agregó Zidane, que estudiará como alinear juntos a Hazard y Vinicius. "Veremos cómo lo haremos. Eden juega en la izquierda y Vini también prefiere la izquierda".

"En definitiva, ha sido un buen partido, positivo, hemos marcado cuatro goles y creo que -al margen del gol- no hemos tenido muchas dificultades para frenar al rival. Además tuvimos equilibrio, eso fue importante. Ahora sabemos que tenemos y debemos mejorar, pero también ofensivamente hemos tenido muchas ocasiones. El resultado demuestra que lo hemos hecho bien", afirmó.

Por último, Zidane dijo que "no" está "sorprendido" del "buen rendimiento de Fede Valverde", autor del tercer gol ante los oscenses, y aseguró que no sabe qué alineación pondrá en liza contra el Inter este martes en el partido de 'Champions'. "No tengo claro el once del Inter. Vamos a disfrutar de los tres puntos, por lo menos hoy", finalizó.