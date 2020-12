Zidane: "No es fácil conseguir seis victorias consecutivas"

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, reivindicó la dificultad de conseguir seis victorias consecutivas tras derrotar al Granada (2-0) en la jornada 15 de Liga y aseguró que "no es fácil" hacer "lo que están haciendo" sus jugadores tras haber pasado "momentos complicados" hace tan solo un mes.

"Nosotros vamos a seguir trabajando bien, hay muchos partidos y hay que estar contento con lo que estamos haciendo. Son seis victorias consecutivas pero deberemos seguir luchando como equipo para seguir sumando más. Y sólo pido eso para 2021. Ahora, a descansar para estar con la familia. A la vuelta trabajaremos muy duro", indicó el francés.

"Todo esto es parte del trabajo, los jugadores saben que nosotros tenemos momentos complicados en los partidos, pero hemos seguido trabajando bien, todos juntos y es lo que tenemos que seguir haciendo. Perderemos partidos, pero vamos a intentar que no sea así. Es inevitable perder partido pero vamos a disfrutar. No es fácil conseguir seis victorias", añadió Zidane en la rueda de prensa posterior al choque.

Además, preguntado por las rotaciones, Zidane mostró su enfado con un periodista. "Siempre vas a buscar las mismas cosas. Ya te he dicho que es puntual. El equipo está bien y seguiré trabajando con todos. Pero no pasa nada, tú preguntas y yo te contesto", añadió el galo.

En relación a sus tres centrocampistas, que han marcado gol recientemente, el último Casemiro este miércoles, el técnico blanco dijo que "lo pueden hacer y lo están haciendo". "Creo que todos estamos llegando un poco más al área contraria. El mérito es de todos, no sólo de ellos, es parte del trabajo general que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora hay que seguir porque queda mucha temporada", espetó.

Por último, preguntado por Hazard, que no jugó pese a estar convocado, Zidane admitió que prefirió no sacarlo. "No he considerado oportuno porque era un partido complicado, difícil, y ya está. Hay que hacer las cosas según el momento y no quería arriesgar con Hazard otra vez. Nos toca descansar y luego poco a poco irá entrando en el equipo", sentenció.