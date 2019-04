Zidane: "La situación no es fácil y lo de fuera no ayuda nada"

Actualizado 06/04/2019 19:23:06 CET

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, opinó este sábado que "la situación no es fácil" en el seno de su equipo y que "lo de fuera no ayuda nada", pese al triunfo por 2-1 ante la SD Eibar en un partido correspondiente a la 31ª jornada de LaLiga Santander, con doblete de su compatriota Karim Benzema.

"Es un momento complicado, la situación no es fácil y además lo de fuera no ayuda nada. Pero hay que aceptarlo, tiene que salir de ellos solos y del 'staff' técnico que hay. Es una situación en la que no hay que buscar excusas", comentó Zidane en rueda de prensa tras el encuentro.

"Había que cambiar para los segundos 45 minutos que había por delante. No se podía seguir como en la primera parte y jugamos más como equipo, en el sentido de que corrimos más juntos, y eso cambió totalmente el partido. En la primera parte, nos había faltado confianza", analizó.

Además, el técnico merengue elogió a sus pupilos. "Al final, hay que felicitar a todos los jugadores porque son ellos los que pelean y la segunda parte la cambiaron ellos; se juntaron, se ayudaron muchísimo y fue completamente distinta a la primera", dijo al respecto.

"Es como cuando tienes una buena racha; igual que cuando la tienes complicada, es difícil salir", apuntilló. "Cuando veo a mis jugadores no intentar jugar, es que algo ha pasado en la primera parte. De esta situación vamos a salir poco a poco, insistiendo en trabajar, pensando en positivo y nada más", reiteró.

"En esta temporada no vamos a ganar nada, en nuestra cabeza está esto; y jugar para nada es complicado. En los siete partidos que quedan, vamos a tener que pelear como equipo", argumentó antes de personalizar sus elogios hacia Benzema. "Está marcando más goles, pero ha sido siempre importante para los demás. Yo quiero hablar del equipo y Karim sabe perfectamente que el equipo también es importante para él", afirmó.

Sin embargo, fue más reticente para valorar la actuación de Gareth Bale. "No voy a decir lo que va a pasar. Gareth es jugador del Real Madrid y le quedan dos años de contrato, no es el momento de hablar de eso. De la pitada del público, no nos alegramos, pero el público viene y quiere ver a su equipo jugar mejor", enfatizó.

"Es normal que se pite. Dada la situación que tenemos, debemos pensar que vamos a salir nosotros solos y para ello toca hacer más. Es lo que hicieron en la segunda parte, cambiaron ellos solos el chip y lo hicieron ayudándose", concluyó Zidane.