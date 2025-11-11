Zidane, sobre su vuelta a los banquillos: "Pronto voy a entrenar"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador francés Zinedine Zidane ha comentado este lunes, en un partido benéfico celebrado en Toulon, que "pronto" volverá a los banquillos para entrenar, después de haberse pasado las últimas cuatro temporadas sin dirigir a ningún equipo pese a haber tenido ofertas para hacerlo.

Zidane no pudo participar en el partido benéfico celebrado este lunes en el Stade Mayol de Toulon, denominado 'Una sonrisa, una esperanza para la vida', por causa de una lesión. "Nos hacemos mayores y, por desgracia, de vez en cuando nos lesionamos. Ahora voy a hacer de entrenador durante un tiempo", apuntó el astro francés, que al ser repreguntado sobre cuando iba a volver a entrenar a un equipo su respuesta fue "pronto".

El técnico francés de 53 años, al que se ha relacionado con varios clubes y la selección francesa en los últimos años, lleva sin dirigir a un equipo desde junio de 2021, cuando dejó el banquillo del Real Madrid. Club con el que tiene un palmarés envidiable en las dos etapas que ha estado al frente, 2016-2018 y 2019-2021, en las que consiguió tres Ligas de Campeones, dos Ligas, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de España.