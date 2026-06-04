Alemania aumenta esfuerzos por presentar una candidatura para albergar el Mundial en 2038 o 2042

Archivo - FILED - 05 September 2023, Lower Saxony, Wolfsburg: The logo of the German Football Association (DFB) pictured on a vehicle. In cooperation with the DFB, Germany's Central Office for Combating Cybercrime (ZIT) has so far initiated 45 investigati - Swen Pförtner/dpa - Archivo

BERLÍN, 4 Jun. (dpa/EP) -

La Federación Alemana de Fútbol (DFB), a través de un portavoz, ha indicado este jueves que está intensificando sus esfuerzos mientras aún estudia presentar una candidatura para albergar la Copa Mundial masculina de la FIFA en el año 2038 o en 2042.

Ese portavoz confirmó a la agencia dpa que la DFB ha presentado por primera vez sus ideas al comité ejecutivo de la Liga Alemana de Fútbol (DFL). Por el momento no hay ninguna decisión a favor o en contra de la candidatura, pero el periódico 'Bild' ha señalado que el proyecto incluye 14 estadios con una capacidad mínima para 40.000 personas.

Las sedes de la Eurocopa de 2024 en Berlín, Dortmund, Múnich, Stuttgart, Fráncfort, Colonia, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Hamburgo y Leipzig serían las ciudades seleccionadas, junto con Bremen, Kaiserslautern, Mönchengladbach y Hannover como alternativas.

La DFB mantiene actualmente conversaciones con responsables políticos al respecto de apoyar o no esta propuesta mundialista, incluyendo las garantías exigidas por la FIFA y las contribuciones financieras para organizar otro Mundial masculino, pues ya lo acogió en 1974 y en 2006.

Igualmente la DFB tiene previsto aclarar con la FIFA en qué fecha se adjudicará la organización de la Copa Mundial de 2038 y si se permitirá a candidatos europeos presentar candidatura. Los estatutos de la FIFA se interpretan recientemente del modo en que una confederación continental debe esperar dos ediciones antes de volver a presentar su candidatura.

La DFB da por hecho que Europa no podrá optar a la organización de un Mundial hasta 2042, ya que la Copa Mundial de 2030 se celebrará en su mayor parte en España y Portugal junto a Marruecos, y además contará con partidos de inauguración en Uruguay, en Argentina y en Paraguay.