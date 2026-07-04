Argentina - Cabo Verde, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

Argentina termina la historia de Cabo Verde en la prórroga

Messi y los goles de Lisandro y Romero en el extra llevaron a la campeona a octavos de final del Mundial

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección de Argentina venció (3-2) a la de Cabo Verde este jueves para meterse en octavos de final del Mundial 2026, donde se medirá con Egipto, después de un eliminatoria exigente que se decidió en la prórroga ante una novata que se marchó con honores.

El séptimo gol en el torneo de Leo Messi no impidió que el equipo africano se sacudiera los nervios y cambiara el guion en el segundo tiempo. La albiceleste, algo más imprecisa que hasta ahora y espesa bajo el calor vespertino en el Hard Rock Stadium de Miami, sufrió ante una Cabo Verde capaz de marcar también en la prórroga y plantar cara como ya hizo a España y Uruguay, otras dos campeonas del mundo.

Sidny Lopes Cabral marcó uno de los goles del Mundial para empatar (2-2) el tanto de Lisandro Martínez en el tiempo extra, pero el Cutis Romero hizo el tercero en un saque de esquina botado por Messi. Argentina, que no pierde una eliminatoria desde 2019 como campeona de América y del mundo, se aferró a su trono ante una Cabo Verde que llevó su sueño mucho más lejos de lo esperado.

Aunque Lionel Scaloni huyó en la previa de la dependencia de Messi, es inevitable, aunque el ocho veces Balón de Oro se encontró con otro de los personajes de la cita en Norteamérica, el meta caboverdiano Vozinha. La albiceleste cumplió de inicio con la calidad de un Messi que abrió la lata a la media hora tras un desmarque de delantero, un pase largo perfecto de Lisandro, para controlar y definir como un genio del fútbol.

El 1-0 fue irse con los deberes hechos al descanso para una campeona que tuvo paciencia, quiso controlar el balón en el primer tiempo y replegó bien cuando hizo falta. Cabo Verde empezó algo nerviosa, con alguna pérdida que le pudo costar cara, y en ataque quiso salir pero siempre demasiado lejos de la portería y con pocos efectivos. Enzo Fernández tuvo otra clara ocasión para los de Scaloni, también algo imprecisos salvo el eterno Messi.

El ex del FC Barcelona se sintió como en su casa, como viene siendo Miami en los últimos años, y mató cuando parecía que no estaba pasando mucho con su séptimo gol del torneo y 20º en los Mundiales. El '10' ya había avisado en una que se le marchó cruzada en exceso, y con una subida de Nahuel Molina por banda derecha, pero se le fue apagando la luz entre sudores en el segundo tiempo.

Cabo Verde dio un paso al frente con más posesión y presencia en campo contrario, además de efectividad, porque necesitó poco para hacer el 1-1 de Deroy Duarte. La campeona miró a Messi, pero el capitán argentino tuvo dos muy claras, un mano a mano y una falta que sacó con pillería, que detuvo Vozinha. Entró Julián Álvarez pero la defensa africana demostró su categoría para llegar a Miami.

La prórroga fue inevitable y Argentina encontró aire gracias al 2-1 de Lisandro a los dos minutos, solo en el segundo palo de un córner peinado en el primero. La afición albiceleste se escuchó pero Cabo Verde aún guardaba emociones fuertes, como el tremendo gol con parábola a la escuadra desde el lateral de un Lopes Cabral que enloqueció en la celebración buscando a su gente en la grada.

Messi tuvo una más antes del segundo acto del tiempo extra, donde llegó el vuelo de Romero y un cabezazo afortunado por un rebote en Diney Borges que volvió a poner por delante a los de Scaloni. Argentina avanzó pidiendo la hora ante una Cabo Verde que asedió al Dibu Martínez en un adiós pero bienvenida también al mapa futbolístico contra pronóstico, por un Mundial que se vende caro.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARGENTINA, 3 - CABO VERDE, 2. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina (Montiel, min.104), Romero, Lisandro Martínez (Julián Álvarez, min.63), Medina (Tagliafico, min.86); Mac Allister, De Paul (Paredes, min.84), Enzo Fernández; Almada (Nico González, min.64), Messi y Lautaro Martínez.

CABO VERDE: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Borges, Lopes Cabral; Kevin Pina (Benchimol, min.100), Ryan Mendes (Semedo, min.80), Deroy Duarte (Semedo, min.100), Laros Duarte (Monteiro, min.67), Jovane Cabral (Varela, min.80); Da Costa (Livramento, min.67).

--GOLES:

1 - 0, min.29, Messi.

1 - 1, min.59, Deroy Duarte.

2 - 1, min.92, Lisandro Martínez.

2 - 2, min.103, Lopes Cabral.

3 - 2, min.111, Borges (propia puerta).

--ÁRBITRO: Drew Fischer (CAN). Amonestó a Montiel (min.115) por parte de Argentina. Y a Kevin Pina (min.68) en Cabo Verde.

--ESTADIO: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos).