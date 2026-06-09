Brasil informa del "buen progreso" de Neymar con su lesión

Neymar Jr. bajando del autobús de la selección brasileña de fútbol - Europa Press/Contacto/Fabio Teixeira

LONDRES, 9 Jun. (dpa/EP) -

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha asegurado que el delantero Neymar está haciendo "buenos progresos" en su recuperación de una lesión en la pantorrilla y que podría llegar a tiempo para el debut de la 'canarinha' en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Se esperaba que el máximo goleador de la historia de Brasil estuviera de baja entre dos y tres semanas después de que las pruebas realizadas el mes pasado revelaran una rotura muscular de grado dos.

El jugador de 34 años se sometió a una nueva prueba este lunes. "La prueba mostró un buen progreso en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados. Continuará con el proceso de recuperación y preparación física planificado por el equipo médico de la selección brasileña", señaló la CBF en un comunicado.

Neymar se ha perdido los dos amistosos de preparación de Brasil, la victoria por 6-2 del mes pasado contra Panamá y la victoria por 2-1 del sábado contra Egipto, y se enfrenta a una carrera contrarreloj para estar en forma a tiempo para el primer partido de la fase de grupos del Mundial contra Marruecos el 13 de junio.

El exjugador del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain, que regresó a su club de la infancia, el Santos, a principios de 2025, ha sufrido numerosas lesiones en las últimas temporadas. Se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda mientras jugaba con Brasil contra Uruguay en octubre de 2023.

Neymar ha marcado 79 goles en 128 partidos con Brasil y espera disputar su cuarto Mundial, tras haber participado en las ediciones de 2014, 2018 y 2022.