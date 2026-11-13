El 'Chico de Oro' mide su versión mejorada ante el 'Balón de Oro'

Archivo - Pau Cubarsí, en un partido con la selección española de la Nations League 2026/27 ante Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El central del FC Barcelona y la selección española Pau Cubarsí exhibe y examina este domingo su versión mejorada, con más influencia en el fútbol de España, respecto al último Mundial, en el que fue mejor jugador joven, ante la Inglaterra del Balón de Oro Harry Kane en la sexta jornada de la Liga de Naciones.

Praga acogió este jueves la puesta en escena del flamante 'Golden Boy', que volvió a rendir a un nivel alto con la 'Roja', demostrando que con solo 19 años despliega un fútbol maduro y está preparado para liderar la zaga española.

En el triunfo ante Chequia, Cubarsí ganó 4/5 duelos -100% en aéreos-, recuperó dos balones y no fue regateado, mientras que solo falló seis pases en todo el encuentro y tuvo una precisión en sus envíos en campo rival del 92%, haciendo gala de una de sus mayores virtudes: el buen trato de balón.

Ese fue su cuarto partido en la Nations League 2026-27, en la que ha disputado 380 minutos, con unos estadísticas que mejoran, incluso, las que le permitieron ser en el Mundial que levantó España el mejor jugador joven, aunque el nivel de la cita del pasado verano era seguramente mayor.

Su precisión con el pase en estos cuatro partidos ha sido de 95,6% precisión pase, y un sobresaliente 86,8% de acierto en pases largos, con una media de 7,8 completados cada 90 minutos. Este dato habla de esa mayor influencia del central catalán en la construcción, mucho más que en la Copa del Mundo, torneo en el que ese porcentaje de envíos largos acertados ascendió a un 58% y menos de dos exitosos por partido.

Con balón, es un Cubarsí que ofrece más soluciones a sus compañeros y que ha logrado explotar uno de sus atributos -solo ha perdido un esférico en toda la Nations-, aunque también está a nivel alto a nivel defensivo. En la Liga de Naciones presume de un 83,3% de duelos ganados, lo que equivale a más de 4 de cada 5 que afronta. Son 20 puntos porcentuales más que en los que se impuso en el Mundial (63,3%), por lo que ha crecido en contundencia ante los rivales.

Y también ha mejorado en la jerarquía y el poder aéreo, ya que ahora roza el 80 por ciento de duelos aéreos ganados (78,6%), por el 56 con el que terminó el torneo del pasado verano. Además, es mucho más expeditivo, al interceptar cuatro balones por partido en la Liga de Naciones, por las 0,6 que promedió durante el Mundial.

Ahora, el siguiente paso será examinar este buen momento de forma, de nuevo con su socio defensivo habitual -tras compartir eje con Dean Huijsen en Praga-, ante el flamante Balón de Oro, Harry Kane. Será una prueba exigente y compleja ante un delantero que se aleja de los patrones clásicos atribuidos al '9', saliendo del área, con un gran juego de espaldas y letal dentro del área.

Ambos ya se han visto las caras en el pasado en un par de ocasiones, con un denominador común: el ariete inglés ha marcado en ambos encuentros, aunque ni el Bayern ni Inglaterra terminaron ganando. El primer duelo fue en octubre de 2024, en la fase liga de la Champions, con victoria contundente del Barça (4-1), mientras que esta Liga de Naciones se abrió con un Inglaterra-España en Wembley que ganó (2-3) la 'Roja' remontando. Ahora, se reencuentran como 'Chico de Oro' y 'Balón de Oro' dispuestos a ser claves para sus respectivas selecciones.