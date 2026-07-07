Cristiano Ronaldo: "Antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título, me voy con la conciencia tranquila"

Cristiano Ronaldo tras el Portugal-España de los octavos de final del Mundial de 2026 - Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués Cristiano Ronaldo confesó que le daba "pena" poner fin a su último Mundial cayendo eliminado en los octavos de final contra España y aseguró que pondrá fin a su carrera internacional "con la conciencia tranquila", recordando que se marcha con tres títulos y que antes de que apareciese él, "Portugal no había ganado ninguno".

"Me da pena dejar el Mundial así, pero como dije ayer en la rueda de prensa, lo di todo, di lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila. Fue mi último Mundial, sí, pero ahora tendré tiempo para reflexionar y estar con mi familia, no tomaré decisiones precipitadas", aseguró Cristiano Ronaldo tras el partido en declaraciones recogidas por la web de 'Record'.

El de Madeira recordó que deja la selección tras ganar "tres títulos", dos Ligas de Naciones y la Eurocopa de 2016. "Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no había ganado ninguno, así que estoy feliz. El título más importante que ganó la selección fue la Eurocopa 2016 que, para mí, sinceramente tiene la misma importancia que un Mundial, sinceramente", advirtió.

Por este motivo, el delantero de 41 se marcha "con la conciencia tranquila". "Mañana será un nuevo día y la vida continúa, no tomo decisiones en el fragor del momento, ni quiero desviar la atención de lo que se logró en el Mundial por una decisión personal", zanjó.

Cristiano Ronaldo tuvo palabras de agradecimiento para Roberto Martínez, que deja el cargo de seleccionador. "Lo que quiero decirle es que me encantó trabajar con él. Es un gran entrenador, una gran persona, y lo que hizo por Portugal es admirable. Ganó un título para Portugal y mucha gente no lo valora, quiero darle las gracias y desearle mucha felicidad", elogió.

Finalmente, del partido ante España, el exfutbolista del Real Madrid vio "un partido muy disputado". "Podríamos haberlo hecho mejor, pero fuimos eliminados por uno de los equipos que llegarán a la final o estarán cerca de ella. Dimos lo mejor de nosotros, y cuando eso sucede, no hay nada de qué quejarse", zanjó.