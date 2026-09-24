Davide Massa arbitrará el Inglaterra - España en Wembley

Archivo - El árbitro italiano Davide Massa. - ALESSIO MORGESE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El árbitro italiano Davide Massa, colegiado de la Serie A Italiana y árbitro internacional FIFA desde hace 12 años, será el encargado de dirigir el debut de España en la Liga de Naciones ante Inglaterra, el próximo sábado en el estadio londinense de Wembley.

El último partido continental dirigido por Davide Massa fue el Liverpool - Atlético de Madrid (2-1) de la UEFA Champions League el pasado 9 de septiembre. Además, cuenta con una amplia experiencia en partidos internacionales y pertenece a la categoría élite de árbitros de la UEFA. A sus 45 años ha dirigido encuentros de UEFA Champions League, Europa League, Supercopa y Copa de Italia, además de muchas otras competiciones.

El Inglaterra - España de este sábado, 26 de septiembre en Wembley, no será el primer choque de UEFA Nations League que arbitre, pero sí supondrá una prueba de fuego para su carrera. Pues se trata del debut de los campeones del mundo en esta temporada, aunque ya ha arbitrado en una ocasión a la 'Roja', un amistoso ante Países Bajos en 2020 (1-1).