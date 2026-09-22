España se da un baño de masas en Las Rozas en el estreno de su segunda estrella

La selección española masculina de fútbol durante su entrenamiento del martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) - RFEF

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol ha completado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) su primer entrenamiento de preparación para los partidos de la Liga de Naciones 2026-27, una sesión abierta al público y en la que más de 2.000 personas, sobreponiéndose al calor, aclamaron a los campeones del mundo.

Los 26 convocados por Luis de la Fuente, que el lunes renovaba como seleccionador hasta 2032, saltaron al campo principal de las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde les esperaban unos aficionados que entraron a la carrera en busca de los mejores sitios para ver a sus ídolos, que por primera vez tras conquistar el Mundial en Nueva Jersey entrenaron ante los suyos.

El defensa del Atlético de Madrid Marc Pubill salió a saludar a los seguidores españoles, pero no participó de la sesión por un problema con unas ampollas y se ejercitó en el interior de las instalaciones. Además, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella, Alex Baena, Alejandro Grimaldo, Fabián Ruiz y Yeremy Pino entrenaron aparte.

Josep Martínez, Roberto Fernández e Iván Fresneda, quien inicialmente fue convocado por David Gordo para la Sub-21 y que 'subió' a la absoluta por la baja de Pedro Porro, formaron parte del grupo, que completó el entreno con un partido con rotación de cuatro equipos. Antes de marcharse, los jugadores, liderados por Aymeric Laporte y Mikel Merino, se hicieron fotos con los aficionados y firmaron autógrafos.

"Estoy muy feliz. Es un sueño hecho realidad estar aquí con los campeones del mundo. Quiero aprender mucho de ellos y disfrutarlo", señaló Fresneda tras el entrenamiento. "Ha sido todo un poco rápido. Fue el domingo cuando me llamaron; hablé con Pedro -Porro- para saber qué tal estaba, porque tengo buena relación con él. Todavía sigo asimilándolo", reconoció.

Por su parte, Unai Simón recibió de manos del seleccionador y del director técnico de desarrollo y de la selección española masculina, Aitor Karanka, una camiseta comemorativa por sus 650 minutos de imbatibilidad en la Copa del Mundo.

España estrenará su condición de campeona del mundo ante Inglaterra en Wembley el sábado 26 de septiembre (20.45 horas). Posteriormente, jugará su primer partido en casa tras la conquista del Mundial ante Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán el martes 29 de septiembre (20.45 horas).

Ya en octubre, el sábado 3 (20.45 horas), los de De la Fuente volverán a jugar en tierras españolas, en este caso en el Carlos Tartiere de Oviedo, frente a la República Checa, y cerrarán el parón de selecciones de nuevo ante el combinado croata en el Poljud Stadium de Split (20.45 horas).