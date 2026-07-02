De la Fuente: "Aquí los egos son en positivo, entiendo lógicamente que todos quieran jugar"

Luis de la Fuente, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Nayra Halm

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha afirmado que "los egos son en positivo" dentro de su plantilla, si bien ha dicho entender "lógicamente" que "todos" sus pupilos "quieran jugar" en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, a las puertas de los dieciseisavos de final.

"Hay un aspecto muy importante que tenemos que entender todos. Estos son futbolistas que obviamente vienen de sus clubes de ser primeros espadas y que vienen aquí y que, por simplemente una lógica matemática: de 26, solo juegan 11 como primera opción. Pero hay otro aspecto mucho más importante que la ambición que tienen, siempre he declarado que hay otro aspecto mucho más importante que todo eso", comentó el entrenador de la 'Roja' este miércoles en rueda de prensa desde Los Ángeles.

"Es un código, unas normas que han marcado ellos, que es el respeto y la convivencia y aceptar que otros compañeros también tienen el mismo derecho que ellos a jugar. Cuando pasa, eso lo aceptan. Obviamente al principio claro que quieren jugar todos, es normal; y si no, a mí no me agradaría y ni estarían aquí tampoco. Pero lo más importante es que, una vez que ya están metidos en faena, lo que quieren es el bien del equipo y el bien del compañero que está jugando", aseguró De la Fuente.

"Aquí no hay esos egos que en otros sitios habláis o decís. Aquí los egos son en positivo, entonces entiendo lógicamente que todos quieran jugar. Pero saben también que aquí la prioridad es el equipo y además es una norma y un código que lo han marcado ellos con su actitud, con su comportamiento y con unas pautas que hay que seguir y aceptamos", dijo.

"La exigencia nos gusta muchísimo. Los primeros en exigirnos somos nosotros, sabiendo que esto es un proceso y que en una competición de esta dimensión, de esta exigencia, es todo un proceso, un camino que hay que recorrer, adaptarse e integrarse. La competición es diferente, los rivales son diferentes, diferentes tipos de fútbol", añadió al respecto.

"Eso se te marca una tendencia de mejora, de ir progresando, de ir caminando, como estamos viendo en todas las selecciones y nosotros estamos en ese camino. Pero qué duda cabe, en mi opinión, lo que hemos visto en la mejora desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay y lo que estoy viendo yo esta semana es que el equipo ya empieza a reconocerse en muchos automatismos y sensaciones que teníamos", indicó.

"Y con lo que hemos ofrecido hasta ahora también estaba muy contento. En esa exigencia seguimos creciendo. Me encanta que se nos exija porque eso es que se espera mucho de nosotros y ahora lo que tenemos que responder es nosotros a esa expectativa; ahora no hay margen de error, ganando el próximo partido", apostilló ante los medios de comunicación.

"Los jugadores que conviven todo el año con sus compañeros en el mismo club pues tienen más cercanía. Pero es normal, quiero decir, que entrenan todos los días, se conocen perfectamente. Es normal, pero esto es una selección y en la selección precisamente tienes una desventaja: la falta de tiempo para trabajar, el hándicap nuestro es especialmente la falta de tiempo. Pero la ventaja que tenemos es que tienen tanto talento que economizan todo ese tiempo que necesitas en otras circunstancias para poder sacar el potencial futbolístico", advirtió.

Luego habló sobre la conexión de Lamine Yamal con otras figuras de la 'Roja'. "Se entienden muy bien, pero que también se entienden con otros jugadores. Si no, tendríamos que jugar siempre con los mismos jugadores de los mismos equipos y precisamente lo que hace la virtud de una selección es saber combinar todas las virtudes que tienen estos futbolistas de diferentes tipos, de diferentes procedencias, pero hacerlo bien y fuerte en una selección. Esa es nuestra virtud", señaló.

"A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre he confiado en este equipo porque, ya lo he dicho anteriormente, creo que son los mejores del mundo y seguimos en esa línea", agregó el riojano.

"Estamos viendo cómo se está desarrollando este campeonato, la igualdad que hay y los resultados que se están produciendo; que en otras circunstancias hubiéramos dicho 'las sorpresas'... pues depende para quién, para mí no y para otra mucha gente tampoco. Y sabemos que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores y estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te va a hacer daño. Sigo siendo exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista", se describió el seleccionador.

"En la igualdad, obviamente el que menos errores cometa y el que sea capaz de dominar todas las decisiones del juego en determinados momentos que se dan de partido, pues está más cerca de ganar. A mí lo que me dolería es que no se nos exigiera; la autoexigencia nuestra es mucho mayor de la que seguramente se marque desde fuera", repitió.

"Nosotros somos unos competidores somos unos auténticos deportistas que queremos todos los días mejorar. Ahora, cuando te encuentras con un rival también de otra talla importante, todo cuesta y es muy difícil ofrecer siempre la mejor versión", comentó del partido contra Austria.

Además, fue preguntado por el favoritismo de Francia. "Yo creo que es una de las grandes favoritas, pero tampoco es una cosa novedosa que lo diga yo ahora, ni vosotros ni nadie. Francia la consideramos una de las grandes favoritas y desgraciadamente algunas que se han tenido que marchar pues para mí también estaban dentro de esa relación de favoritas. Pero de las que están ahora, hay ahí unas cuantas que estamos dentro de esa relación; ahora, que no garantiza nada", avisó.

"Francia lo está haciendo muy bien hasta ahora y está llegando en una versión muy buena. Pero lo importante es llegar bien al día 19 y superando todos los rivales, y el día 19 estar exactamente igual. Nosotros vamos a ir paso a paso, el partido más importante obviamente ya es el de mañana. Ahora, en nuestra mente está llegar hasta el día 19 y seguro que llegaríamos como se tiene que llegar a ese momento", deseó.

También analizó a los lesionados. "De Yeremy [Pino] ha sido milagrosa la recuperación. Lo que parecía después del partido que podía tener una fractura, luego se confirmó que no era así, no había sido gracias a Dios nada importante. Además con su carácter, su coraje... Hoy ha entrenado con total normalidad, absolutamente normal", contestó De la Fuente.

"Víctor [Muñoz] está bien, ha entrenado también con total normalidad, pero lleva tiempo sin competir y depende de cómo estuviera el partido pues valoraríamos su aportación o no", recalcó. "Y de Nico [Williams], que se llevó un gran disgusto, es normal después de haber tenido un año duro para él; y se llevó un disgusto tremendo después del partido", se refirió al áspero desenlace del encuentro ante la selección de Uruguay.

Más tarde completó su opinión sobre el atacante del Athletic Club. "Creía que tenía una lesión otra vez importante; afortunadamente, y sigo dando gracias a Dios, no ha sido así. Son unas molestias moderadas y esas molestias le impiden jugar mañana, pero somos muy optimistas y creemos que para el próximo partido, si tuviéramos el acierto de pasar, pues estaría también", concluyó De la Fuente acerca del extremo 'león'.