Cubarsí: "La portería a cero es lo más clave, atrás estamos bien"

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa de la selección española Pau Cubarsí se mostró "muy tranquilo" pese a la emoción de estar viviendo su primer Mundial con 19 años y confesó este miércoles que "la portería a cero" siempre es "clave", deseando que siga así el rendimiento de España este jueves en dieciseisavos de final contra Austria.

"No me fijo si estoy en el once o no, me fijo en el resultado del equipo, cómo estamos jugando y que tenemos que traer la estrella para casa", dijo ante los medios en el Carson Sports Park de Los Ángeles, ciudad de Estados Unidos donde 'La Roja' jugará el cruce contra una Austria que tratará de buscar otra sorpresa en el torneo.

"Todos los equipos te pueden hacer daño, y les puedes hacer daño. Puede pasar cualquier cosa, lo importante es fijarnos en nosotros mismos, en nuestras características e intentar hacer un gran partido. Todo el mundo lo está viendo, que puede pasar cualquier cosa, no hay un equipo grande y otro más pequeño. Se puede dar la sorpresa en cualquier lugar", avisó.

Por otro lado, el defensa del FC Barcelona fue preguntado por los tres partidos sin encajar en la fase de grupos. "De siempre se tiene que empezar con una portería a cero, que creo que es lo más clave para sacar la victoria, atrás estamos bien. Llegarán momentos no tan buenos pero tenemos que ser una gran familia, estar unidos", dijo.

"Hacemos muy buena dupla, nos ayudamos bastante. Él tiene un poco más de experiencia que yo y me ayuda también en este ámbito", añadió sobre su conexión con Aymeric Laporte en el centro de la defensa.

Además, Cubarsí valoró el debate sobre el nivel del juego de España en el Mundial. "Prefiero siempre ganar, eso es lo primero. En estos torneos tan cortos, lo más importante es ganar. Si quieres ganar el Mundial tienes que ganar todos los partidos. Ahora empiezan los partidos que cualquier error te puedes ir para casa, tienes que tener esa mentalidad para ganar todos los partidos", afirmó.

"No tengo ningún miedo a ninguna, si hacemos las cosas bien somos superiores. Estoy muy tranquilo, estoy trabajando en lo que tengo que mejorar, tema de experiencia, disfrutarlo. Estoy viviendo algo único y todo me parece espectacular. Siempre tienes que tener la ambición y el objetivo de querer ganar el Mundial, para hacer grandes cosas, con los pies en el suelo", terminó.