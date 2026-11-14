De la Fuente: "Decidle a Tuchel que en España no hay racismo"

El seleccionador español, Luis de la Fuente - Alberto Gardin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha recalcado que en España "no hay racismo", saliendo al paso de unas declaraciones del seleccionador inglés, Thomas Tuchel, en las que reconoció que había advertido a sus futbolistas de que estuviesen atentos al protocolo antirracista en el partido de la Liga de Naciones que enfrentará a ambas selecciones este domingo en el Riyadh Air Metropolitano.

"Yo puedo decir lo contrario. Lo que sí te digo, y se lo dices a Thomas, es que en España no hay racismo. Así de contundente. No hay racismo, exactamente igual que en Inglaterra. En España no hay racismo. No somos racistas ninguno", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro en el recinto rojiblanco, último de la fase de grupos de la competición.

Por otra parte, explicó que todos sus futbolistas están "en perfectas condiciones para entrenar hoy y para jugar mañana". "El único que tiene un inconveniente es Grimaldo, que pasa por un proceso gripal y ha pasado mala noche. Hoy no va a salir a entrenar", dijo, sin desvelar cuáles serán los descartes. "Esto es cuestión de matemáticas: van 23 convocados, estamos 28... Es lo mismo que cuando hacemos las alineaciones. Lo tenemos totalmente asumido y lo entendemos con una naturalidad total", expuso.

"La parte más desagradable es tener que decirle esta noche a cinco jugadores que mañana no se van a vestir. Es la parte más fea, pero es parte también de la profesión. Yo les trato siempre de la misma manera, se les da afecto, respeto, pero entienden con total respeto también que hay otros jugadores que entran y que ellos se quedan fuera", indicó.

Así, tampoco desveló si Lamine Yamal saldrá de inicio. "Veremos si sale de titular. Pero si sale de titular es porque está en perfectas condiciones para jugar. Él está en perfectas condiciones; ha estado con su club, se ha recuperado fantásticamente bien, le ha venido muy bien quitarse dos viajes duros, frío... Ha descansado mucho y ha venido en perfectas condiciones. Está para jugar sin ningún problema", apuntó.

"Lamine está fantástico. El proceso lo volveríamos a hacer, le ha venido muy bien, se ha recuperado perfectamente. El recibimiento que tuvieron tanto él como Mikel fue espectacular, es muy alegre tener a dos miembros más de nuestra familia juntos", añadió sobre la llegada del delantero del Barça y de Mikel Oyarzabal.

Por otra parte, De la Fuente alabó a su rival de este domingo. "Tiene una gran selección, tiene grandes jugadores, en las dos últimas Eurocopas fue subcampeona, tercera en el Mundial... No es fácil ganar, eso es lo que tiene que llevar a nosotros a valorar lo que se ha hecho en este siglo. Es una de las selecciones más potentes que siempre es de las candidatas a ganar todo", relató.

"Nos enfrentamos dos de las selecciones más potentes del fútbol, la primera y la tercera del ranking FIFA, y eso demuestra el potencial de ambas. Frente al modelo de fútbol inglés, yo me quedo con el modelo del fútbol español. El nuestro es un modelo muy reconocido, muy reconocible, muy identificado con nuestros futbolistas. La idea del modelo inglés, que ha evolucionado también mucho en el tiempo, me parece también muy buena. Cada uno ahora trataremos de imponer nuestro modelo, nuestra idea. Mañana quizás sea uno de los mejores partidos que se puedan ver en el mundo actualmente, si no el mejor", prosiguió.

En este sentido, destacó que están "en el mejor momento de las dos selecciones desde hace mucho tiempo". "En estos últimos cinco partidos, la exigencia que nos ha puesto todos los rivales, independientemente del ranking FIFA, ha sido extraordinaria. Todos los rivales se aplican de una manera mucho más motivada, más agresiva, por ganarnos. Bendita exigencia. Eso señala que nosotros estamos ahí y que por algo te quieren ganar. A nosotros nos da igual también eso, nos empleamos de igual manera con todos los rivales", manifestó.

También recalcó que no van a especular con el resultado, a pesar de que un empate les vale para terminar como primeros de grupo. "Te garantizo que no. Queremos ganar mañana. Ya son 12 partidos consecutivos ganados y queremos el 13, y sabéis lo que me gusta mi número 13. Queremos ganar y ganar, no nos conformamos. La única idea que tenemos es ganar, seguro", advirtió.

En otro orden de cosas, recordó que una de las fortalezas de Inglaterra es "correr a los espacios". "Cuando los partidos se rompen, tiene gente que se siente muy cómoda con esos espacios y ese estilo de fútbol. El otro día, en el segundo tiempo, nos faltó control del juego, nos faltó dominar más la situación, tener posiciones más largas, someter más al rival... Pedri es un talento supremo para este tipo de fútbol, pero es que afortunadamente tenemos tantos futbolistas ahí con ese perfil... Está Fabián, está Mikel Merino... Mikel y Pedri dieron una lección de fútbol de elegancia y de control. No nos vamos a equivocar porque cualquiera que juegue está más que capacitado para afrontar este tipo de encuentros y jugar al estilo que queremos jugar", subrayó.

De la Fuente aseguró también que esta selección "ya ha marcado una época". "En el futuro veremos si alguien supera estos registros, pero ahora mismo, hasta hoy, es la selección en la historia del fútbol mundial que más partidos lleva imbatida. Ya ha marcado una época, pero no nos quedamos aquí, queremos seguir mejorando marcando otros hitos. Este equipo tiene mucha ambición, desde que empezamos hasta hoy competimos exactamente igual. No pensamos en lo que hay después y afrontamos todos los partidos como si fueran una final. Esto es lo que nos hace ser muy ambiciosos. Como el margen de mejora es mucho, queremos seguir haciendo las cosas todavía mejor. Se puede mejorar", señaló.

Por último, restó importancia al hecho de que webs especializadas afirmen que el valor de mercado de la Premier es casi el doble que el de LaLiga. "Hace muchísimos años Serrat decía en una canción que no hay que confundir valor y precio. Te pueden pagar mucho por alguien, pero eso no quiere decir que sea tu valor real. Me sorprende que los futbolistas españoles, comparándolos con los valores de los que se pagan en Inglaterra, sean baratísimos. Es que son los mejores jugadores del mundo y no se pagan, adquieres un jugador español por la mitad o la tercera parte de lo que cuesta en Inglaterra otro jugador", concluyó.