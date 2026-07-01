Solbakken: "Vivimos en un mundo terrible, pero ahora con esto parece que lo olvidamos un poco"

Stale Solbakken, durante un partido. - Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador masculino de fútbol de Noruega, Stale Solbakken, ha afirmado que, pese al "un mundo terrible" que dejan tantos conflictos bélicos, "ahora parece que lo olvidamos un poco" gracias a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde sus pupilos ya están en los octavos de final tras haber vencido por 1-2 a Costa de Marfil.

"Vivimos en un mundo terrible, pero ahora parece que lo olvidamos un poco siendo partícipes de esto. Me emociona, la verdad. Aunque no pueda formar parte de ello, por lo que me cuentan mis familiares y amigos más cercanos, y por las fotos que veo, entiendo que esto es algo importante", dijo Solbakken este martes en rueda de prensa en Arlington.

"No se trata tanto de mí. Se trata de los jugadores, del 'staff' de apoyo, de todos los que han trabajado aquí durante tanto tiempo. Uno se emociona al ver el sufrimiento y la alegría de los demás, porque es sufrimiento", apuntó el entrenador de una Noruega con buena imagen tras su victoria en esta reñida fase de dieciseisavos de final.

"Si sobrevivo a esto, sobreviviré a todo", había declaró a la cadena noruega NRK justo después del partido y antes de dirigirse a la sala de prensa del AT&T Stadium. "Ahora mismo no siento que esté en mi mejor momento en nada. Me he vaciado por completo", admitió sobre la tensión.

No en vano, un gol de Erling Braut Haaland en los minutos finales evitó la prórroga. "Puede que sí en un contexto profesional", respondió tras ser preguntado si había sido su mejor momento. "Pero es un poco diferente con tu país que con el club", matizó en su palabras con NRK.

"Ya saben la euforia que hemos vivido durante mucho tiempo. Desde que vencimos a Italia 3-0 en el Ullevaal Stadion, se suponía que debíamos estar listos para el Mundial; y luego, cuando nos clasificamos, con lo de 'vamos a ganar el Mundial'... Es algo sin precedentes. Por eso les agradezco de corazón que los chicos hayan superado esto", subrayó.

"Estoy muy contento por los jugadores y el cuerpo técnico. Ahora también siento que es un evento nacional, como si estuviéramos unidos en torno a algo en Noruega en los tiempos que vivimos, si se adopta una perspectiva más amplia", reiteró Solbakken finalmente tras su triunfo.