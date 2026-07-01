Harry Kane: "Me tocó ser el héroe"

Harry Kane, Mundial 2026 - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, se mostró eufórico y con una "sensación increíble" después de llevar a su país a octavos de final del Mundial 2026 con dos goles (2-1) ante RD Congo, un partido "loco" que remontaron in extremis.

"La verdad es que es una sensación increíble. Qué partido más loco. Son un equipo duro, pero después del primer descanso mejoramos muchísimo y su portero hizo paradas espectaculares. Hablamos de momentos de héroe, y cualquiera puede serlo. Hoy me tocó a mí", dijo en declaraciones a la BBC, recogidas por Europa Press.

Kane salió al rescate con un doblete, en el 75' y en el 86', en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. "Durante toda la semana hablamos de ser nosotros mismos. Sin duda, todavía hay cosas que mejorar, pero en estas rondas lo importante es pasar. Estamos en la parte del torneo donde hay que luchar para conseguir victorias, y eso es lo que hemos hecho hoy", afirmó.

El capitán de los 'Tres Leones' no quiso quedarse con el sufrimiento ante un rival inferior a priori y sí con haber avanzado, lo importante en un Mundial donde siguen persiguiendo cortar la sequía de títulos desde 1966. "Somos como cualquier otra selección. Hemos pasado, disfrutadlo. Quiero que lo disfruten con la afición, y en cuatro días volvemos a la carga", confesó.

"Después del partido contra Croacia hablamos de la importancia de los suplentes, y se ha vuelto a ver. Durante los 90 minutos, somos muy difíciles de vencer. Estoy contento por todos y espero que sigamos así", terminó.