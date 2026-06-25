El Irán-Egipto se disputa en plena celebración del Orgullo en Seattle entre protestas y debate

Una persona con un colorido disfraz da la bienvenida a los asistentes al festival White Center Pride de Seattle - Europa Press/Contacto/Paul Christian Gordon

SEATTLE (ESTADOS UNIDOS), 25 Jun. (dpa/EP) -

El partido entre Irán y Egipto correspondiente a la tercera jornada del Grupo G del Mundial 2026, previsto en Seattle (Estados Unidos), se ha convertido en uno de los encuentros con mayor carga simbólica y extradeportiva del torneo al coincidir con el inicio del 'Pride Fest' de la ciudad, una celebración anual vinculada a la comunidad LGBTQI+ y a la defensa de la diversidad y la igualdad.

Es un partido con significado deportivo relevante, ya que ambas selecciones mantienen opciones de alcanzar las eliminatorias. Sin embargo, el contexto ha situado el foco fuera del terreno de juego, especialmente por la distancia entre el espíritu del festival y la situación de los derechos del colectivo LGBTQI+ en ambos países.

El encuentro había sido integrado inicialmente dentro de la programación local del fin de semana del Orgullo y llegó a ser presentado como el denominado 'Pride Match', una decisión anterior al sorteo de grupos celebrado en diciembre, que terminó emparejando precisamente a Irán y Egipto en Seattle.

La elección generó protestas por parte de las federaciones de ambos países, mientras que la FIFA no explicó públicamente por qué no modificó las sedes del grupo para evitar el contexto actual y trasladar el partido a otra ciudad cercana, manteniendo en Seattle otro de los encuentros previstos.

Desde el comité organizador local han insistido en que el 'Pride Fest' y el Mundial son eventos distintos. "En lo que sí podemos influir es en cómo Seattle da la bienvenida al mundo durante el fin de semana del Orgullo", explicó a dpa Hana Tadesse, integrante de la organización del torneo en la ciudad.

Durante esos días están previstos desfiles, conciertos y actividades relacionadas con la celebración, que recuerda las protestas del 28 de junio de 1969 en Nueva York contra la discriminación policial y consideradas uno de los momentos fundacionales del movimiento contemporáneo por los derechos LGBTQI+.

Dentro del estadio, sin embargo, la situación será diferente. El recinto y toda la operativa del torneo quedan bajo normativa FIFA y el evento no forma parte oficialmente del 'Pride Fest'. Aun así, sí podrían verse referencias al ambiente exterior en retransmisiones o en las gradas, donde en esta edición del Mundial sí están permitidas las banderas arcoíris.

La FIFA mantiene, no obstante, sus restricciones habituales sobre mensajes políticos, religiosos o personales en equipaciones oficiales, una línea que ya generó controversia durante el Mundial de Catar con la prohibición del brazalete de capitán 'One Love' impulsado por varias selecciones europeas.

El contexto estadounidense también añade otra capa al debate. Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia el pasado año, organizaciones y colectivos han denunciado medidas impulsadas por el Gobierno contra lo que denomina "ideología de género", especialmente dirigidas a personas trans en ámbitos como el deporte o las Fuerzas Armadas.

La situación del colectivo LGBTQI+ en Irán y Egipto también ha reaparecido en el debate público alrededor del encuentro. En Irán, la legislación islámica contempla castigos severos contra las relaciones entre personas del mismo sexo y organizaciones de derechos humanos denuncian una fuerte presión jurídica y social sobre el colectivo. La identidad trans está reconocida formalmente, aunque también existen denuncias de discriminación.

En Egipto, aunque la homosexualidad no está tipificada expresamente como delito, organizaciones de derechos humanos sostienen que otras normas relacionadas con el orden público o la moralidad se utilizan para perseguir y detener a personas LGBTQI+, además de denunciar vigilancia y presiones en entornos digitales.

Tras el sorteo, responsables federativos de ambos países expresaron públicamente su rechazo al contexto del encuentro. Según declaraciones recogidas por dpa, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, aseguró que no tenían interés en disputar su partido "bajo los colores del arcoíris", mientras que desde Egipto se argumentó que este tipo de iniciativas chocan con valores culturales, religiosos y sociales de la región.

Más allá del simbolismo social, el encuentro también reúne a dos países que no mantienen relaciones diplomáticas oficiales desde la revolución islámica iraní de 1979 y las consecuencias regionales derivadas de los acuerdos de paz entre Egipto e Israel. En los últimos años, ambas partes han mostrado señales de acercamiento y estudian una posible normalización futura.

En el plano estrictamente deportivo, Egipto llega como líder del grupo con cuatro puntos y podría asegurar su presencia en dieciseisavos con un empate, mientras que Irán afronta el choque tras sumar dos igualadas consecutivas y pendiente también de lo que ocurra en el otro partido del grupo entre Bélgica y Nueva Zelanda.