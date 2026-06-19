Lamine Yamal: "Creo que es innecesario jugar los 90 minutos contra Arabia Saudí"

Lamine Yamal durante el España-Cabo Verde del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El joven futbolista español Lamine Yamal tiene claro que es "innecesario" jugar los 90 minutos en el próximo partido de España contra Arabia Saudí en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pese a estar "preparado físicamente" y "dispuesto" a jugar lo que "quiera" el seleccionador Luis de la Fuente, mientras que confesó sus temores de perderse el torneo por lesión y remarcó que el hecho de empatar ante Cabo Verde no signifique que son "de las peores selecciones" del campeonato.

"Creo que muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación primero. Yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera", aseveró Lamine Yamal en una entrevista emitida este viernes por Radio Televisión Española (RTVE).

El extremo del FC Barcelona se encuentra "bien físicamente" y con "ganas" del partido de este domingo al estar "mucho tiempo" fuera de los terrenos de juego. "Que esté bien no significa que vaya a jugar. Elige al míster, pero yo estoy preparado", recalcó el internacional.

El futbolista blaugrana afirmó que "nunca" se había lesionado hasta este año que ha sufrido dos lesiones que le han dejado fuera y para las que necesitó "llevarlo con calma, con cabeza". "Gracias a Dios, son lesiones que me hacen poder volver a jugar con mi equipo durante la temporada y nada, espero no lesionarme nunca más, pero siempre que pase, pues con calma, a ser profesional", añadió sobre su recuperación.

De todos modos, Lamine Yamal no esconde que cuando se lesionó de nuevo tuvo "miedo" de perderse el Mundial, aunque piense en ayudar a su equipo, el FC Barcelona. "El Mundial es lo que tienes en la cabeza. Y lo primero que pensé es que los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz", detalló sobre sus sentimientos sobre el alcance de la lesión.

El extremo también habló de otro de los lesionados como Nico Williams, al que ve "mejor" físicamente que él, aunque también sabe que ambos deben entrar "poco a poco" y sin "prisas". "Tenemos un 'equipazo' y, aunque estemos yo y Nico fuera, tenemos jugadores de gran nivel y hay que ir con calma", subrayó sobre el papel de ambos en la campeona de Europa.

Lamine Yamal reconoció haber estado "nervioso" desde el banquillo en el partido contra Cabo Verde y admitió que "la sensación" que tiene de cara a lo que resta de torneo es la de "tener ganas y ambición de poder ganar y de poder jugar". "Pero siempre intentando ayudar a los compañeros desde donde esté", aseveró.

También quitó hierro a sus gestos en el entrenamiento tras el empate del lunes. "Al final, entiendo que el trabajo de los periodistas es hablar de algo y cuando no hay nada de qué hablar, pues tendrás que inventar algo, igual que cuando yo no puedo atacar, pues tendría que inventar alguna jugada", zanjó el futbolista español

Es por ello que "ha pasado página" del debut porque para él "empatar" o "ganar por 6-0" en el primer partido "no sirve para nada". "Lo importante es coger esas sensaciones e ir ganando, pero obviamente el domingo hay que ganar porque estamos entre las favoritas. Hay que ganar, pero no creo que el empate te diga que eres de las peores selecciones del Mundial ni que la victoria te haga la mejor", añadió el futbolista.

"SOMOS ESPAÑA Y QUEREMOS JUGAR CONTRA LOS MEJORES"

Lamine Yamal disputa su primera Copa del Mundo como una de las estrellas del fútbol y es "consciente" de lo que es como jugador "fuera y dentro de España", pero prefiere tomárselo con "calma". "Al final, si tienes la imagen esa en el edificio es porque puedes hacer cosas dentro del campo que le gustan a la gente, que la gente se emociona al verte jugar y es lo único que quiero y que pienso", puntualizó sobre el póster gigante con su imagen en Atlanta.

Por otro lado, también dejó claro que no se va a obsesionar en el campo porque otras estrellas como Kylian Mbappé o Leo Messi marquen "dos o tres goles" porque su estilo de juego es "otro" y está centrado en "disfrutar" y en "ganar".

No obstante, no desaprovechó la ocasión para elogiar al argentino. "Creo que en cada partido demuestra que es el mejor jugador de la historia. Si alguien tiene dudas es porque las busca, ahí no hay nada más que decir. Para mí es el mejor, obviamente, mi ídolo es Neymar porque me gusta verle jugar, pero Messi es el mejor, y no hay discusión de eso", sentenció el internacional español.

El extremo sabe que para ganar el Mundial se debe enfrentar a "los mejores" y por este motivo le da "igual" encontrarse a Argentina en dieciseisavos de final o en la final. "Somos España y queremos jugar contra los mejores", recalcó.