Murat Yakin: "Mi plan de juego funcionó exactamente como queríamos"

Archivo - El seleccionador de Suiza Murat Yakin - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de fútbol de Suiza, Murat Yakin, se mostró feliz por el pase este martes a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras "romper por fin la maldición de los penaltis" ante Colombia en un partido donde su plan de juego "funcionó exactamente" como deseaba.

"No creo que quieran escuchar mi plan de juego de hoy, pero funcionó exactamente como queríamos y, al final, eso es lo que importa. Siempre tienes un plan y cuando al final funciona, es mucho más gratificante. Claro que hoy también tuvimos algo de suerte, y eso es parte del fútbol", señaló Yakin a 'SRF'.

El exjugador dejó claro que "no se trató solo de eso" porque también necesitaron de "la experiencia y la mentalidad adecuada", y remarcó que tras el descanso, la entrada de Djibril Sow les dio "aún más control, especialmente en la posesión". "Y a medida que avanzaba el partido, también pudimos incorporar a los jugadores que queríamos para la tanda de penaltis", remarcó.

"Estoy feliz por todos, por los jugadores, por el cuerpo técnico y también por la afición, por fin rompimos la maldición de los penaltis. Gregor Kobel está haciendo un torneo fantástico, y hoy lo demostró una vez más", sentenció Yakin sobre un equipo que había sido eliminado en las tres últimas Eurocopas desde los once metros